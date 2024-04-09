Sedat Köse: Ramazan Bayramı kutlu olsun

Ramazan Bayramı ile ilgili bir mesaj yayınlayan Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Sedat Köse şu ifadelere yer verdi; Bayramlar sevgi, saygı, kardeşlik ve paylaşmanın en yüce olduğu günlerdir. Ramazan ayı sadece açlık ve susuzlukla değil, aynı zamanda sabır, hoşgörü ve merhametle dolu bir aydır, tutulan oruçlar sadece bedeni değil, ruhu da arındırır ve insanları daha iyi birer birey olmaya teşvik eder. Toplumumuzda birlik ve dayanışma ruhunun daha da güçlendiği Ramazan’da, yardımlaşma artar ihtiyaç sahiplerine daha fazla destek sunulur ve sevgi dolu bir atmosfer oluşur. Paylaşmanın, dayanışmanın ve hoşgörünün önemini anladığımız bu ay, insanı ruhen güçlendirirken, toplum içindeki bağları da kuvvetlendirir. Ramazan Bayramı ile içtenliği ve maneviyatı, birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştiririz.

“ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ”

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen yerel yönetim seçimlerinde, demokratik süreçlerimize olan inancımızı bir kez daha gösterdik ve yeni bir döneme adım atmış olduk. Seçilen belediye başkanlarımızı ve mahalle muhtarlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Yeni süreçte Kent konseyleri olarak, birliğimiz öncülüğünde toplumumuzun sesi ve temsilcisi olma misyonuyla hareket edecek, kentlerimizin daha yaşanabilir ve daha güzel bir geleceğe doğru ilerlemesi için yerel yönetimlerimiz ile birlikte çalışmalara devam edeceğiz.

“RAMAZAN BAYRAMI’NI EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLUYORUM”

Yerel yönetimlerin yapacakları yeni çalışmalarda toplumumuzun ortak değerlerine ve ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde hareket ederek, adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışın da olacağına inanıyoruz. Bu düşünceler ile sadece kendi ülkemizde değil tüm dünyada barış ve huzurun hakim olmasını dilerken, Gazze’de 6 ayı aşkın süredir devam eden soykırımın da Bayram vesilesiyle bir an önce sona ermesini diliyorum. Bayramın başta ülkemiz olmak üzere İslam Dünyasının birlik, beraberlik ve istikrarına katkı sağlamasını Yüce Allah’tan diliyor, tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.