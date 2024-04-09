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Başkan Hürriyet, kabristan ziyareti yapan vatandaşlara defne fidanı ve cüz dağıttı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ramazan Bayramı arifesinde kabristan ziyareti yapan vatandaşlara defne fidanı ve cüz dağıtarak vatandaşların bayramlarını kutladı

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Başkan Hürriyet, kabristan ziyareti yapan vatandaşlara defne fidanı ve cüz dağıttı mask
Başkan Hürriyet, kabristan ziyareti yapan vatandaşlara defne fidanı ve cüz dağıttı
Başkan Hürriyet, kabristan ziyareti yapan vatandaşlara defne fidanı ve cüz dağıttı
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İzmit Belediyesi, Ramazan Bayramı arifesinde kabristan ziyareti yapan vatandaşlara defne fidanı ve cüz dağıttı. Kent Mezarlığı’nda kurulan stantta vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Hürriyet, yakınlarının mezarını ziyaret edenlere baş sağlığı dileyerek vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı. Kabristanlık girişinde fidan ve cüzlerini alan vatandaşlar da Başkan Hürriyet’e teşekkürlerini sundu.

7 NOKTADA DAĞITIM YAPILDI

İzmit Belediyesi meclis üyeleri ve koordinatörlerinin de bulunduğu programlarda Asri Mezarlık, Kent Mezarlığı, Bağçeşme Mezarlığı, Kuruçeşme Hatipköy Mezarlığı, Alikahya Mezarlığı, Tavşantepe Mezarlığı ve Akmeşe Mezarlığı olmak üzere yedi farklı noktada dağıtım gerçekleşti.
# Ramazan Bayramı, İzmit belediyesi

09 Nis 2024 - 13:39 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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