Başkan Hürriyet, kabristan ziyareti yapan vatandaşlara defne fidanı ve cüz dağıttı

İzmit Belediyesi, Ramazan Bayramı arifesinde kabristan ziyareti yapan vatandaşlara defne fidanı ve cüz dağıttı. Kent Mezarlığı’nda kurulan stantta vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Hürriyet, yakınlarının mezarını ziyaret edenlere baş sağlığı dileyerek vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı. Kabristanlık girişinde fidan ve cüzlerini alan vatandaşlar da Başkan Hürriyet’e teşekkürlerini sundu.

7 NOKTADA DAĞITIM YAPILDI

İzmit Belediyesi meclis üyeleri ve koordinatörlerinin de bulunduğu programlarda Asri Mezarlık, Kent Mezarlığı, Bağçeşme Mezarlığı, Kuruçeşme Hatipköy Mezarlığı, Alikahya Mezarlığı, Tavşantepe Mezarlığı ve Akmeşe Mezarlığı olmak üzere yedi farklı noktada dağıtım gerçekleşti.