Başkan Ömeroğlu'ndan "peşkeş" iddialarına yanıt

Başkan Ramazan Ömeroğlu yayınladığı açıklamada; “Bilindiği üzere son birkaç gündür ilçe gündemimizi meşgul eden Diliskelesi Mahallesi Şehit İlimdar Atasoy Parkı içerisinde bulunan yapıların yıkımı ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu hasıl olmuştur.

2003 YILINDA OSB SINIRLARINA DAHİL EDİLMİŞTİR.

Hali hazırda park statüsünde olan Şehit İlimdar Atasoy Parkı'nın bulunduğu alan 2003 yılında Dilovası Organize Sanayi Bölgesi kurulurken OSB sınırı içerisinde olan bir alan olup o günden bugüne yine Organize Sanayi Bölgesi sınır içerisinde yer almış, OSB yetki ve sorumluluk alanı içerisinde belirlenmesine karşılık fiili olarak park alanı olarak kullanılmaya devam etmiştir.

Ancak Kocaeli Valiliğimiz tarafından yürütülen metruk binaların yıkılması çalışmaları kapsamında Dilovası Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 31.03. 2024 tarihinde Şehit İlimdar Atasoy parkında bulunan ve kullanmayan eski yapılarla ilgili metruk yapı raporu düzenlenmiş, özellikle uyuşturucu bağımlısı şahıslar tarafından kullanılan riskli bir alan olduğu belirtilerek buradaki metruk yapıların bulunduğu söz konusu alanın OSB sınırı içerisinde olması nedeniyle sanayi bölgesi tarafından yıkılarak temizlenmesi talep edilmiştir.

HALKIMIZIN GÜVENLİĞİ İÇİN YIKIM YAPILMIŞTIR

Dilovası Emniyet Müdürlüğü'nün yukarıda belirtilen raporu doğrultusunda bahse konu park da bulunan metruk yapılar Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından 05.04.2024 tarihinde yıktırılmıştır. Emniyet Müdürlüğümüzün halkımızın güven ve refahı için talep ettiği metruk yapıların yıkımı, Dilovası Organize Sanayi bölgesi müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir. İddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Emniyet Müdürlüğümüz tarafından talep edilen ve Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen metruk yapıların yıkımı sonrası Şehit İlimdar Atasoy Parkı'nda bulunan enkaz tamamen kaldırılmıştır. İlgili kurumlar ile yaptığımız görüşmeler neticesinde parkımızın tüm bakım ve onarımı ivedilikle yapılacak başta çocuklarımız olmak üzere mahalle sakinlerimizin istifadesine sunulacak ve Kahraman Şehidimizin adı o parkta yaşatılmaya devam edecektir." dedi.

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