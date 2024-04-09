Kocaeli’de milyonluk petrokimya tesisi kurulacak!

Türkiye’nin ünlü madeni yağ firmalarından Skor Petrokimya Madeni Yağ Şirketi, Gebze'de büyük bir petrokimya tesisi kurmak için hazırlıklara başladı. Skor Petrokimya, söz konusu projesi kapsamında 1.898 metrekarelik bir kapalı alanda Madeni Yağlar ve Yağlama Müstahzarları Üretimi yapmayı planlıyor. Yeni yapılacak tesiste bununla birlikte, kullanılacak kimyasallar ve üretimi yapılacak ürünler için depolama faaliyeti de yapılacak.
MİLYONLUK PROJE
DİOSB'de hazlihazırda 2 bin 735 metrekarelik bir alanda faaliyet gösteren firma, söz konusu projesi ile yılda 31 bin 84 ton Motoryağı gibi madeni yağların, yılda 11 bin 955 ton ise Endüstriyel Yağlayıcı Ürünler, Gres Yağları gibi Yağlama Müstahzarlarının üretimini yapacak. Firmanın söz konusu projesi için öngördüğü maliyet ise 51. milyon 369 bin lira. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nde inşa edilecek petrokimya tesisi için ÇED başvurusunda bulunan firmanın projesi için ÇED gerekli değildir kararı verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.