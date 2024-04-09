- Asayiş

29 yaşındaki genç evde ölü bulundu

Körfez Atalar Mahallesi'nde ikamet eden ve İstanbul'da sağlıkçı olarak çalışan 29 yaşındaki genç evde ölü olarak bulundu.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
29 yaşındaki genç evde ölü bulundu mask

Edinilen bilgi ve iddialara göre İstanbul'da sağlıkçı olarak çalışan Eyüp Sağır işe gitmeyince iş yerindeki arkadaşlarının durumu merak ederek evine gitti. Eyüp Sağır evinde hareketsiz halde bulundu.Durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Hızla eve gelen sağlık ekipleri 29 yaşındaki Eyüp Sağır’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından morga kaldırılan Eyüp Sağır’ın kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.Eyüp Sağır’ın cenazesi, Körfez Atalar Mahallesi istasyon Camii'nde kılınan öğle namazı sonrasında İlimtepe Belen Mezarlığında toprağa verildi.
# sağlık

09 Nis 2024 - 14:04 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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