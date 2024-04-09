Edinilen bilgi ve iddialara göre İstanbul'da sağlıkçı olarak çalışan Eyüp Sağır işe gitmeyince iş yerindeki arkadaşlarının durumu merak ederek evine gitti. Eyüp Sağır evinde hareketsiz halde bulundu.Durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Hızla eve gelen sağlık ekipleri 29 yaşındaki Eyüp Sağır’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından morga kaldırılan Eyüp Sağır’ın kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.Eyüp Sağır’ın cenazesi, Körfez Atalar Mahallesi istasyon Camii'nde kılınan öğle namazı sonrasında İlimtepe Belen Mezarlığında toprağa verildi.
- Asayiş
29 yaşındaki genç evde ölü bulundu
Körfez Atalar Mahallesi'nde ikamet eden ve İstanbul'da sağlıkçı olarak çalışan 29 yaşındaki genç evde ölü olarak bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.