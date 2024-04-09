Ertuğrul Sağlam'ı değişiklikler yaktı, Mustafa Gürsel'i değişiklik kurtardı

Kente yeni yeni alışan, 6 maçta 3 beraberlik, 2 yenilgi ve 1 galibiyet alan Mustafa Gürsel takımı baştan aşağı değiştirmek yerine, birkaç dokunuşla yeniden motive etmeyi sağladı. Göztepe maçında baştan önlem almamakla suçlu olan Mustafa Gürsel, oyuncu değişikliklerini zamanında ve yerinde yaparak 3 penaltıyı sağladı. Takım Göztepe'yi 3-2 yenerken onun katkısı büyüktü.
Aynı Mustafa Gürsel Çorum'da da akıllı değişikliklerle sonradan oyunu aldığı 2 oyuncusuyla beraberliği getirdi. Yine bu Mustafa Gürsel Ertuğrul Sağlam'ın aksine bu doğru değişikliklerle puanlar sağladı.
Ertuğrul Sağlam ise kazanılan maçları son 70'den sonraki değişikliklerde eliyle geri vermiş bir teknik adam oldu. Mustafa Gürsel bu farklılıklarla puanları getirdi ama sezon sonu ne olacak? Bekleyip görelim.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.