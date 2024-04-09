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Teleferik otoparkı için ilk temel betonu atıldı  

Vatandaşlardan yoğun ilgi gören ve bu ilgiden dolayı araç park yoğunluğunun yaşandığı Kartepe Teleferik bölgesine Büyükşehir 598 araçlık otopark inşa ediyor  

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Teleferik otoparkı için ilk temel betonu atıldı   mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin vizyon projelerinden olan Kartepe Teleferik hattı, açıldığı günden bu yana vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Kış turizminin merkezinde inşa edilen Kartepe Teleferik için şimdi de Büyükşehir tarafından otopark inşa ediliyor. Hafriyat kazısı yapılan ve temel betonu atılan otoparkın tamamlanması ile bölgede oluşan trafik ve araç park yoğunluğunun giderilmesi hedefleniyor.

598 ARAÇLIK OTOPARK

Çalışmalar kapsamında teleferik hattına yoğun ilgi gösteren vatandaşların araçlarını rahat bir şekilde park edebileceği 598 araçlık 6 katlı bir otopark inşa ediliyor. 3 adet yaya asansörünün bulunacağı otopark, 365 günde inşa edilecek. Toplam inşaat alanı 22 bin 338 metrekare olan projede ayrıca 36 adet engelli ve 54 araçlık elektrik şarj istasyonu olacak. 

 
# Kartepe

09 Nis 2024 - 14:23 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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