Teleferik otoparkı için ilk temel betonu atıldı  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin vizyon projelerinden olan Kartepe Teleferik hattı, açıldığı günden bu yana vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Kış turizminin merkezinde inşa edilen Kartepe Teleferik için şimdi de Büyükşehir tarafından otopark inşa ediliyor. Hafriyat kazısı yapılan ve temel betonu atılan otoparkın tamamlanması ile bölgede oluşan trafik ve araç park yoğunluğunun giderilmesi hedefleniyor.
598 ARAÇLIK OTOPARK
Çalışmalar kapsamında teleferik hattına yoğun ilgi gösteren vatandaşların araçlarını rahat bir şekilde park edebileceği 598 araçlık 6 katlı bir otopark inşa ediliyor. 3 adet yaya asansörünün bulunacağı otopark, 365 günde inşa edilecek. Toplam inşaat alanı 22 bin 338 metrekare olan projede ayrıca 36 adet engelli ve 54 araçlık elektrik şarj istasyonu olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.