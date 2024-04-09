Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, Arefe Günü Çınarlı 17 Ağustos Deprem Şehitliği’nde vatandaşların bayramını kutladı. Ramazan ayının son günü olan Afere gününde ahirete irtihal eden yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlar Başkan Gökçe’ye büyük teveccüh gösterdi. Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, vatandaşlara yakınlarının kabirlerine ekmeleri için defne fideleri ve bunun yanı sıra gülsuyu ile Yasin-i Şerif hediye ederek halkın Ramazan Bayramı’nı kutladı. Başkan Gökçe’ye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.
09 Nis 2024 - 15:00- Siyaset Güncelleme:
Başkan Gökçe Halkın Bayramını Kutladı
Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, Arefe Günü Çınarlı 17 Ağustos Deprem Şehitliği’nde halkın bayramını kutladı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.