09 Nis 2024 - 15:00- Siyaset G:

Başkan Gökçe Halkın Bayramını Kutladı

Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, Arefe Günü Çınarlı 17 Ağustos Deprem Şehitliği’nde halkın bayramını kutladı

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Başkan Gökçe Halkın Bayramını Kutladı
Başkan Gökçe Halkın Bayramını Kutladı
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Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, Arefe Günü Çınarlı 17 Ağustos Deprem Şehitliği’nde vatandaşların bayramını kutladı. Ramazan ayının son günü olan Afere gününde ahirete irtihal eden yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlar Başkan Gökçe’ye büyük teveccüh gösterdi. Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, vatandaşlara yakınlarının kabirlerine ekmeleri için defne fideleri ve bunun yanı sıra gülsuyu ile Yasin-i Şerif hediye ederek halkın Ramazan Bayramı’nı kutladı. Başkan Gökçe’ye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.
# Ramazan Bayramı, büyük, sertif gökçe

09 Nis 2024 - 15:00 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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