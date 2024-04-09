Başkan Gökçe Halkın Bayramını Kutladı

Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, Arefe Günü Çınarlı 17 Ağustos Deprem Şehitliği’nde vatandaşların bayramını kutladı. Ramazan ayının son günü olan Afere gününde ahirete irtihal eden yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlar Başkan Gökçe’ye büyük teveccüh gösterdi. Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, vatandaşlara yakınlarının kabirlerine ekmeleri için defne fideleri ve bunun yanı sıra gülsuyu ile Yasin-i Şerif hediye ederek halkın Ramazan Bayramı’nı kutladı. Başkan Gökçe’ye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.