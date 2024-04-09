CHP'li Sarı: "Adil bir yarışta olmadığımızı bir kez daha göstermektedir"

Sarı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
“Körfez ilçemizde yapılan seçimlerde yaşanan usulsüzlük ve şaibelere ilişkin, 31 Mart akşamından itibaren aralıksız yürüttüğümüz hukuk mücadelemiz,
Önce ilçe Seçim Kurulu sonra İl Seçim Kurulu ve ardından Yüksek Seçim Kurulu tarafından görmezden gelinmiş, gerekçeli itirazlarımız irdelenme gereği bile duyulmaksızın sadece “ kanuna bir aykırılık görülmediğinden” ibaresi ile reddedilmiştir.
Bu karar, AKP ve MHP nin itiraz ettiği neredeyse bütün il ve ilçelerde oy sayımının yeniden yapılması ve seçimin iptal edilmesi emsali ile, bizlere adil bir yarışta olmadığımızı bir kez daha göstermektedir”
BU SÜRECİN ÇİFTE STANDART OLMADAN YÜRÜTÜLMESİNDEN YANAYDIK”
“ Cumhuriyet Halk Partisi Örgütleri olarak, bu sürecin çifte standart olmaksızın yürütülmesinden yana iken, yargının ve Yüksek Seçim Kurulunun kararı adalete olan inancımızı bir kez daha yaralamıştır
Bizler haksızlık karşısında dimdik omuz omuza durmaya devam edecek, Yargıya ve Yasalara olan inancımızı zedeleyen yapılarla da yine Mustafa Kemalden aldığımız güç ile mücadele etmeyi sürdüreceğiz
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Eksik - başkan sandıklarda adamlarınızın eksik olduğundan konuşuluyor siz işi beceremediniz o yüzden kaybettiniz bir mhp seçmeni olarak körfezde bir daha size oy yok
Örgüt - başkan bence ilçe örgütü ve meclis üyeleri tayfuna oy verdimi onu araştır iyi parti seçmeninden bu kadar oy alacaklarını kimse beklemiyordu herkes pişman oldu iş işten geçti tayfuna da bu seçmen bir daha oy vermez
Atalar - ya kardeşim elinizde tüm ıslak imzalı tutanaklar var mı yok mu o tutanaklarda öndemisiniz değil misiniz? Elektrik kesintisiyle ilgili sandık görevlilerinizin niçin bir tane itirazı yok milletin oyuna sahip çıkamadınız kaybettiniz işte keşke Azmi hocaya oy verseydik şerefli kaybederdik
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.