CHP'li Sarı: "Adil bir yarışta olmadığımızı bir kez daha göstermektedir"

Sarı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Körfez ilçemizde yapılan seçimlerde yaşanan usulsüzlük ve şaibelere ilişkin, 31 Mart akşamından itibaren aralıksız yürüttüğümüz hukuk mücadelemiz,

Önce ilçe Seçim Kurulu sonra İl Seçim Kurulu ve ardından Yüksek Seçim Kurulu tarafından görmezden gelinmiş, gerekçeli itirazlarımız irdelenme gereği bile duyulmaksızın sadece “ kanuna bir aykırılık görülmediğinden” ibaresi ile reddedilmiştir.

Bu karar, AKP ve MHP nin itiraz ettiği neredeyse bütün il ve ilçelerde oy sayımının yeniden yapılması ve seçimin iptal edilmesi emsali ile, bizlere adil bir yarışta olmadığımızı bir kez daha göstermektedir”

BU SÜRECİN ÇİFTE STANDART OLMADAN YÜRÜTÜLMESİNDEN YANAYDIK”

“ Cumhuriyet Halk Partisi Örgütleri olarak, bu sürecin çifte standart olmaksızın yürütülmesinden yana iken, yargının ve Yüksek Seçim Kurulunun kararı adalete olan inancımızı bir kez daha yaralamıştır

Bizler haksızlık karşısında dimdik omuz omuza durmaya devam edecek, Yargıya ve Yasalara olan inancımızı zedeleyen yapılarla da yine Mustafa Kemalden aldığımız güç ile mücadele etmeyi sürdüreceğiz