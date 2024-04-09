Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, saat 04.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Kartepe ilçesi Acısu mevkisiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Serdal Karapınar’ın kontrolünü yitirdiği 34 HDB 580 plakalı otomobili, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Araçta sıkışan Karapınar, ağır yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Karapınar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Umuttepe Kampüsü'ne kaldırıldı.
Otomobil vinç ile bulunduğu yerden çekilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.