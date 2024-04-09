İzmit Belediyesi meclis üyeleri, Şehir Hastanesinin mağdur ettiği vatandaşların yanında oldu

İzmit Belediyesi, Tavşantepe ve Bekirdere mahalleleri sakinlerinin Şehir Hastanesine ulaşımını kolaylaştırmak adına Tavşantepe ile hastane arasındaki bağlantı yoluna güneş enerjili aydınlatma sistemi kurmuş ve eski merdiveni yenilemişti. Ancak, iskan ruhsatı bulunmayan Kocaeli Şehir Hastanesi yönetimi, yenilenen merdiveni bayramdan iki gün önce kesip kaldırarak bölge halkını kasti olarak mağdur etti.



OBUZ, “BU YAPILAN BİR ZULÜMDÜR”

Konuyla ilgili bölgede incelemelerde bulunan İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Lütfü Obuz, “Bugün arife, yarın bayram. Bu mübarek günde Tavşantepe ve Bekirdere halkına bu yapılan bir zulümdür. İnsanlar buradan hastanelerine gidiyordu. Bu sabah insanların taksi ile hastaneye gitmeye çalıştığını gördük. İnsanları bu kadar zor durumda bırakmaya ne gerek var. Hastanenin hiçbir imkanından faydalanamıyorlar. İki adım mesafe var ama hastaneye giremiyorlar.



“KARARDAN BİR AN ÖNCE VAZGEÇMELERİNİ İSTİYORUZ”

“İzmit Belediyesi olarak, bize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Hastane yönetimden verdikleri karardan bir an önce vazgeçmelerini istiyoruz. Tavşantepe ve Bekirdere halkının rahatı için bizden talep edilen ne varsa yapmaya hazırız” ifadelerini kullandu.



BAL, “BAYRAM SEVİNCİMİZ KURSAĞIMIZDA KALDI”

İzmit Belediyesi geçmiş dönem meclis üyesi Devrim Bal, “Tavşantepe ve Bekirdere halkı olarak bayram sevincimiz kursağımızda kaldı. Hemen yanı başımızda bulunan Şehir Hastanesine giremiyoruz. Resmen filmlere konu olacak olaylardan bahsediyoruz. Yaklaşık 2,5 ay önce İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde, vatandaşlarımızın talebi üzerine burada yol çalışması yapılmıştı. Çalışma sonrası yolun sonunda bir merdiven imalatı yapılmıştı. Vatandaşlarımızın yanı başlarındaki hastaneye gitmelerini kolaylaştırmıştık.



VATANDAŞLAR HASTA HASTA GERİ DÖNDÜ

Dün ne yazık ki kötü bir haber aldık. Buraya koyduğumuz merdivenler bayramdan 1 2 gün önce yerinden kaldırıldı. Bugün, vatandaşlarımızın buradan hasta hasta geri döndüğünü gördük. Bütün mahalle halkının rahatça kullanabileceği bu merdivenlerin tekrar açılmasını istiyoruz. Bu yolu açarken zaten hastane yönetimine yazı yazmıştık. Bize olumlu bir cevap vermediler. Merdivenin yanı sıra araçların da rahatça girebileceği bir giriş yapılmasını istiyoruz. Yanımızdaki hastaneye girememek bizim için çok zor. Hastane yönetiminin kimseyi mağdur etmemesi gerekiyor” dedi.