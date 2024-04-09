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Evli olduğu kadını sokak ortasında katletti!

Bafra'da evli olduğu İsmail Yılmaz adlı erkek tarafından sokak ortasında silahla vurularak ağır yaralanan Yıldız Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti. Katil, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı
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Evli olduğu kadını sokak ortasında katletti! mask

Samsun'un Bafra ilçesinde evli olduğu İsmail Yılmaz (70) tarafından, kendisinden ayrı yaşadığı ve boşanmak istemediği gerekçesiyle sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan Yıldız Yılmaz (43), tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İsmail Yılmaz ise, dün çıkarıldığı Bafra Adliyesi'nde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

09 Nis 2024 - 15:53 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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