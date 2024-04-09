Türkiye'den İsrail'e gönderilenler arasında dikkat çeken ürün...

Ticaret Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki soykırım operasyonunun 186. gününde İsrail'e iharacat kısıtlaması getirdiğini açıkladı.

Bakanlığın İsrail'e yönelik kısıtlama kararı inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunu kapsıyor.

Bakanlığın açıklamasında "İsrail derhal ateşkes ilan edene kadar kısıtlamalar yürürlükte kalacaktır" denildi ancak gıda ürünleri kapsam dışı tutuldu.

Türk firmaları, İsrail'e; deniz ürünleri, bisküvi, kuruyemiş, maden suyu, çikolata, peynir, makarna, meyve, konserve sebze, süt, krema, domates salçası satmaya devam edecek.

KISITLANANLAR ARASINDA EN DİKKAT ÇEKEN ÜRÜN

Bakanlığın kısıtlama getirildiğini duyurduğu 54 ürün arasında biri çok dikkat çekti ve sosyal medyada ençok tepki çekenler arasına girdi. O ürün listenin 50'inci sırasındaki "Uçak Benzini ve Jet Yakıtı" idi.

Zira İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik operasyonlarının büyük bir bölümünü hava saldırıları oluşturuyor. Bu saldırılarda on binlerce sivil hayatını kaybetti, yaralandı ya da evlerinden oldu.

"NEDEN 186 GÜN BEKLEDİNİZ?" TEPKİSİ

Bu nedenle birçok sosyal medya kullanıcısı 186 gündür devam eden saldırılar boyunca İsraille ticaretin kesilmemesinden dolayı AKP iktidarını ve bakanlığı bu katliama ortak olmakla suçladı. #ucak etiketiyle paylaşılan mesajlar gündem oldu.

Kaynak: SÖZCÜ