Derince’de komisyonlar belirlendi

31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinin ardından Derince Belediyesinde CHP’ye ilk kez başkanlığı getiren Av. Sertif Gökçe, yüzde 48.28 oy alarak en yakın rakibi AKP’li İbrahim Şirin’i geride bırakmıştı. Mazbatasını alan ve ardından görevine başlayan yeni başkan Gökçe, ilk meclis toplantısını önceki gün yönetti. CHP, belediye meclisinde de çoğunluğu elde etti ve 17 meclis üyesi kazanmıştı.

KOMİSYON ÜYELERİ BELİRLENDİ

Sertif Gökçe’nin başkanlık ettiği ilk meclis toplantısında 19 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Komisyon üyelerinin seçiminin yapıldığı oturumda, encümen üyeleri, imar, plan ve bütçe, çevre ve sağlık, eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonlarının üyeleri seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan mecliste komisyon üyeleri gizli oylama ile belirlendi.

BİRLİKTEN ÇIKILDI

Derince Belediyesinin Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nden ayrılması ile ilgili karar hakkında söz alan MHP’li meclis üyesi Ayhan Aksoy, “Bu oluşum Türk dünyasında aynı dili konuşan 30 ülkenin bin 273 üyesinin bir arada olduğu bir birlik. Ayrılma fikrini bir daha düşünerek değerlendirmenizi rica ediyorum” dedi. Gökçe, Aksoy’a verdiği yanıtında, “Bu konuyu sordum, katılmadık atıl durumda denildi. Komisyona havale edelim” ifadelerinde bulunurken karar komisyona havale edildi. Anadolu Belediyeler Birliği’nden çıkılması kararında ise süre uzatımına karar verildi.

“EVRAKLARI SUNACAĞIZ”

Toplantıda söz alan Derince Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nuri Paşa, “31 Mart 2024’ten önce 2023 yılına ait yaptığımız denetimler problemsiz değil. 2023 yılına ait yaptığımız denetimde önceki yıllara ait sorunların devam ettiğini gördük. Halkımız 31 Mart’ta yapılan seçimlerde de bu konuda gereken cevabı vermiştir” dedi.

BAŞKAN VEKİLLERİ

1. Başkan Vekili Abdurrahman Akgül

2. Başkan Vekili Saniye Türk

KATİP ÜYELER

Evrim Gülsoy (Asil)

Melih Can Er (Asil)

Emre Şimşek (Yedek)

Serhat Tanyıldız (Yedek)

ENCÜMEN ÜYELERİ

Ali Günerhan

Ali Avcı

Hüseyin Parlak

İMAR KOMİSYONU

Ünal Ekşi

Ertan Karakaş

Serhat Tanyıldız

Kenan Yalçın

Haluk Akyüz

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

Hakan Korel

İsmail Bilgin

Evrim Gülsoy

Arif İpek

Ramazan Bostan

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU

İbrahim Karnıaçık

Saniye Türk

İsmail Çelik

Züleyha Uslu

Samet Çetin

EĞİTİM VE KÜLTÜR VE GENÇLİK SPOR KOMİSYONU

Melih Can Er

Abdurrahman Akgül

Saniye Türk

Mustafa Kaçmaz

Mutlu Karakaş

ÇEŞİTLİ İŞLER KOMİSYONU

Asuman Ekerer

İsmail Çelik

Yunus Emre Şimşek

Hıdır Aydın

Ayhan Aksoy

MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ TEMSİLCİLERİ

Mehmet Nuri Paşa

Hüseyin Parlak