Derince’de komisyonlar belirlendi

31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinin ardından Derince Belediyesinde CHP’ye ilk kez başkanlığı getiren Av. Sertif Gökçe, yüzde 48.28 oy alarak en yakın rakibi AKP’li İbrahim Şirin’i geride bırakmıştı. Mazbatasını alan ve ardından görevine başlayan yeni başkan Gökçe, ilk meclis toplantısını önceki gün yönetti. CHP, belediye meclisinde de çoğunluğu elde etti ve 17 meclis üyesi kazanmıştı.
KOMİSYON ÜYELERİ BELİRLENDİ
Sertif Gökçe’nin başkanlık ettiği ilk meclis toplantısında 19 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Komisyon üyelerinin seçiminin yapıldığı oturumda, encümen üyeleri, imar, plan ve bütçe, çevre ve sağlık, eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonlarının üyeleri seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan mecliste komisyon üyeleri gizli oylama ile belirlendi.
BİRLİKTEN ÇIKILDI
Derince Belediyesinin Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nden ayrılması ile ilgili karar hakkında söz alan MHP’li meclis üyesi Ayhan Aksoy, “Bu oluşum Türk dünyasında aynı dili konuşan 30 ülkenin bin 273 üyesinin bir arada olduğu bir birlik. Ayrılma fikrini bir daha düşünerek değerlendirmenizi rica ediyorum” dedi. Gökçe, Aksoy’a verdiği yanıtında, “Bu konuyu sordum, katılmadık atıl durumda denildi. Komisyona havale edelim” ifadelerinde bulunurken karar komisyona havale edildi. Anadolu Belediyeler Birliği’nden çıkılması kararında ise süre uzatımına karar verildi.
“EVRAKLARI SUNACAĞIZ”
Toplantıda söz alan Derince Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nuri Paşa, “31 Mart 2024’ten önce 2023 yılına ait yaptığımız denetimler problemsiz değil. 2023 yılına ait yaptığımız denetimde önceki yıllara ait sorunların devam ettiğini gördük. Halkımız 31 Mart’ta yapılan seçimlerde de bu konuda gereken cevabı vermiştir” dedi.
BAŞKAN VEKİLLERİ
1. Başkan Vekili Abdurrahman Akgül
2. Başkan Vekili Saniye Türk
KATİP ÜYELER
Evrim Gülsoy (Asil)
Melih Can Er (Asil)
Emre Şimşek (Yedek)
Serhat Tanyıldız (Yedek)
ENCÜMEN ÜYELERİ
Ali Günerhan
Ali Avcı
Hüseyin Parlak
İMAR KOMİSYONU
Ünal Ekşi
Ertan Karakaş
Serhat Tanyıldız
Kenan Yalçın
Haluk Akyüz
PLAN BÜTÇE KOMİSYONU
Hakan Korel
İsmail Bilgin
Evrim Gülsoy
Arif İpek
Ramazan Bostan
ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU
İbrahim Karnıaçık
Saniye Türk
İsmail Çelik
Züleyha Uslu
Samet Çetin
EĞİTİM VE KÜLTÜR VE GENÇLİK SPOR KOMİSYONU
Melih Can Er
Abdurrahman Akgül
Saniye Türk
Mustafa Kaçmaz
Mutlu Karakaş
ÇEŞİTLİ İŞLER KOMİSYONU
Asuman Ekerer
İsmail Çelik
Yunus Emre Şimşek
Hıdır Aydın
Ayhan Aksoy
MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ TEMSİLCİLERİ
Mehmet Nuri Paşa
Hüseyin Parlak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.