09 Nis 2024 - 16:18- Gündem G:

Bu hizmet binaları neden kullanılmıyor?

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Bu hizmet binaları neden kullanılmıyor? mask

Gazetemize ulaşan vatandaşlar 17 Ekim 2022 yılında ihalesi yapılan Kartepe Yerleşke Binaları'nın neden kullanılmadığını ve boş durduğunu sordular. 5 ay içinde tamamlanması ve hizmete sunulması beklenen binaların atıl durumda olması vatandaşlar tarafından "Bu binalar neden değerlendirilmiyor?" olarak tepkiyle karşılandı. Planlanan tarihin üzerinden uzun süre geçmesine rağmen binalar atıl durumda ve işlevsiz. Bu binaların hangi amaçla yapıldığı, ihtiyaç duyuluyorsa neden kullanılmadığı vatandaşlar tarafından sorgulandı. Vatandaşlar bu binaların değerlendirilmesi veyahut bu binalara ilişkin bir açıklama yapılmasını talep ettiler.
# Kartepe

09 Nis 2024 - 16:18 - Gündem

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