İzmit Belediyesi, Şehir Hastanesinin yıktığı merdiveni yeniden yapıyor 



İzmit Belediyesi, Tavşantepe ve Bekirdere mahalleleri sakinlerinin Şehir Hastanesine ulaşımını kolaylaştırmak adına Tavşantepe ile hastane arasındaki bağlantı yoluna güneş enerjili aydınlatma sistemi kurmuş ve eski merdiveni yenilemişti.

EKİPLERİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

İskan ruhsatı bulunmayan Kocaeli Şehir Hastanesi yönetimi ise yenilenen merdiveni kaldırarak bölge halkını kasti olarak mağdur etti. Vatandaşların mağduriyetine sessiz kalamayan İzmit Belediyesi ekipleri, tekrardan merdiven inşaasına başladı. İzmit Belediyesi ekiplerinin halk yararına çalışmaları kentin her bölgesinde devam edecek.