İzmit Belediyesi, Şehir Hastanesinin yıktığı merdiveni yeniden yapıyor 

İzmit Belediyesi, Tavşantepe ve Bekirdere mahalleleri sakinlerinin Şehir Hastanesine ulaşımını kolaylaştırmak adına Tavşantepe ile hastane arasındaki bağlantı yoluna güneş enerjili aydınlatma sistemi kurmuş ve eski merdiveni yenilemişti.
EKİPLERİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK
İskan ruhsatı bulunmayan Kocaeli Şehir Hastanesi yönetimi ise yenilenen merdiveni kaldırarak bölge halkını kasti olarak mağdur etti. Vatandaşların mağduriyetine sessiz kalamayan İzmit Belediyesi ekipleri, tekrardan merdiven inşaasına başladı. İzmit Belediyesi ekiplerinin halk yararına çalışmaları kentin her bölgesinde devam edecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.