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UEFA kulüpler sıralaması güncellendi

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer Türk temsilcilerimizin UEFA Kulüpler sıralamasındaki yeri neresi? İşte cevabı...

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi mask

UEFA kulüpler sıralaması yenilendi.

En başarılı Türk takımı Fenerbahçe olurken, UEFA kulüpler sıralamasında ilk 10 ve Türk takımlarının yeri şu şekilde;

1- Manchester City
2- Bayern Münih
3- Real Madrid
4- PSG
5- Liverpool
6- Inter
7- Leipzig
8- Chelsea
9- Roma
10- Manchester United
56- FENERBAHÇE
60- GALATASARAY
62- BAŞAKŞEHİR
102- SİVASSPOR
123- BEŞİKTAŞ
129- TRABZONSPOR
179- ADANA DEMİRSPOR
180- KONYASPOR
181- ALANYASPOR
182- YENİ MALATYASPOR
# TÜRK, yeni

09 Nis 2024 - 17:00 - Spor

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