UEFA kulüpler sıralaması güncellendi

UEFA kulüpler sıralaması yenilendi.
En başarılı Türk takımı Fenerbahçe olurken, UEFA kulüpler sıralamasında ilk 10 ve Türk takımlarının yeri şu şekilde;
1- Manchester City
2- Bayern Münih
3- Real Madrid
4- PSG
5- Liverpool
6- Inter
7- Leipzig
8- Chelsea
9- Roma
10- Manchester United
56- FENERBAHÇE
60- GALATASARAY
62- BAŞAKŞEHİR
102- SİVASSPOR
123- BEŞİKTAŞ
129- TRABZONSPOR
179- ADANA DEMİRSPOR
180- KONYASPOR
181- ALANYASPOR
182- YENİ MALATYASPOR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.