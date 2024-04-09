Ücretsiz arsa dağıtıyorlar! Önce gidenler en güzel yerleri alıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) bulunan bazı bölgelerde nüfusu arttırabilmek amacıyla yeni bir plan devreye sokuldu. Bu plana göre, bazı bölgelerde nüfusu arttırmak için ücretsiz arsa dağıtımı yapılıyor.

ABD’nin bazı eyaletlerinde, nüfusun artabilmesi için ücretsiz arsa dağıtılıyor. ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından biri olan Business Insider, farklı eyaletlerde söz konusu uygulamanın başladığını ifade etti ve en mantıklı seçenekleri sıraladı.

Uygulama kapsamında, bazı eyaletlerde vatandaşlara ücretsiz bir şekilde verilen arsalara konut yapma zorunluluğu konulurken, bazılarında bölgeye gelenlere 10 bin dolar veriyor ya da çocuk bakım hizmetleriyle nüfusu arttırmayı hedefliyor. Ücretsiz tahsis edilen arsalarda, inşaat maliyetleri ve düşük kredilerden de faydalanılabiliyor.



Çoğunlukla, nüfusu az olan Orta Batı kasabalarında bu uygulamalar tercih ediliyor.

ELWOOD, NEBRASKA

Nebraska eyaletinde bulunan Elwood'un ticaret odası, yaklaşık 1150 metrekareden oluşan arsaları ücretsiz olarak tahsis etme kararı aldı. Arsaların verileceği kişilerin, bir konut inşa etmesinin zorunlu olduğu belirtildi. Aynı zamanda, kişilerin bu konutta da yaşaması gerekiyor.

Arsayı alabilmek için 500 dolar depozito talep edilirken, evin yapımı sona erdiğinde depozito iade ediliyor. İnşaat maliyetleri içinse bazı kolaylıklar sağlanıyor.

1200 nüfusa sahip Lincoln’de de, konut yapılması şartıyla, ücretsiz arsalar dağıtılıyor. Tek katlı müstakil ev için minimum 130 metrekarelik evler yapılması gerektiğini ileten yetkililer, bu oranın iki katlı evler için daha yüksek olduğunu ifade etti.

MANILLA, IOWA

Des Moines'in batısında yer alan Manilla'da da belirli şartlar gözetilerek arsa veriliyor. Şehir yönetimi tarafından gerçekleştirilen açıklamada, arsayı alacak kişilerin ev yapması zorunlu tutuluyor ve kişiler, birçok vergi ve harçtan da muaf tutulacak. Verilecek altı arsa kalırken 22 arsada ise evler inşa edildi.

Kansas'ın kuzeyindeki Mankato'da, ücretsiz olarak dağıtılacak toplamda 26 arsa bulunuyor. Mankato'nun ticaret odasında yer alan bilgilere göre, katılımcılar ilk önce bir mülakata katılıyor ve mülakat sonucunda, arsayı almaya hak kazanan kişilerin, minimum 111 metrekarelik ev yapması gerekiyor. Evin inşasının ise, 6 ay içinde başlaması talep ediliyor.

MONESSEN, PENNSYLVANIA

2010-2020 arasında nüfusunun yüzde 10'unu kaybeden Monessen'de nüfusun yeniden arttırılması için yeni bir uygulama devreye sokuldu. Resmi verilere göre evlerin yüzde 10'unun terk edilmiş olduğu ifade edilirken, bu evlerin yeniden konuta dönüştürüleceği iletildi.

Söz konusu evleri alan kişilere vergi indirimi ve bazı ödeme kolaylıkları sağlanacağı kaydedilirken, sahip olmak için bireylerin ev sahiplerine ulaşması gerekiyor.

Kaynak: yeniçağ