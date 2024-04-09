Geçen yıl 450 lira olan lahmacun bu yıl bakın kaç lira oldu

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte sahil beldeleri de doldu taştı. Tatilcilerin göz bebeği olan Bodrum'a dün itibariyle 15 bin aracın giriş yaptığı öğrenilirken, Halikarnas Balıkçısı'nın memleketinden merakla beklenen malum haber de gecikmedi. Ve her yıl olduğu gibi, "Bodrum'da lahmacun fiyatı ne kadar oldu?" sorusu, bu yıl sezon daha başlamadan cevabını buldu.
Geçen yıl bazı "beach"lerde 450-500 liradan satılan bir porsiyon lahmacun, bu yıl değerini ikiye katlayarak 900-bin lira arasında satılmaya başladı. Tabii, yanındaki garnitürü ve içeceği ile birlikte bu fiyat 1500 lirayı geçiyor...Kısacası beş kişi 2'şer porsiyondan 10 lahmacun sipariş etse, 17.100 lira olan asgari ücret kadar bir parayı ödemek zorunda.
Kaynak: yeniçağ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eroldemirbek - APTAL OLAN VEYA PARAYI HAKSIZ KAZANAN YER.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.