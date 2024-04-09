Uzuntarla Mahallesi 309. Sokak'ta O.B'nin kullandığı 77 AV 266 plakalı otomobil, henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen plakasız ATV ile çarpıştı, ATV'deki 2 kişi yola savruldu.İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
09 Nis 2024 - 18:40- Asayiş Güncelleme:
Otomobil ile ATV'nin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kartepe ilçesinde otomobil ile çarpışan ATV'deki 2 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.