Otomobil ile ATV'nin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Uzuntarla Mahallesi 309. Sokak'ta O.B'nin kullandığı 77 AV 266 plakalı otomobil, henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen plakasız ATV ile çarpıştı, ATV'deki 2 kişi yola savruldu.İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.