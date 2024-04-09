09 Nis 2024 - 18:40- Asayiş G:

Otomobil ile ATV'nin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kartepe ilçesinde otomobil ile çarpışan ATV'deki 2 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı
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Otomobil ile ATV'nin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı mask
Otomobil ile ATV'nin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Uzuntarla Mahallesi 309. Sokak'ta O.B'nin kullandığı 77 AV 266 plakalı otomobil, henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen plakasız ATV ile çarpıştı, ATV'deki 2 kişi yola savruldu.İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
# sağlık, acil

09 Nis 2024 - 18:40 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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