Sapanca Gölü'nün korunması için STK’lardan çağrı

Sakarya ve Kocaeli’de yaşayan milyonlarca vatandaşın içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü’nde son dönemde meydana gelen akaryakıt sızıntısı ve çevresel faktörlere dayılı doğa kirliliği STK’ları bir araya getirdi. Kırkpınar Mahallesi’nde bulunan fuar alanında toplanan STK temsilcileri gölün korunması ve sürdürülebilirliği için ortak çağrıda bulundu. Grup adına konuşan Sapanca Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Osman Kubilay, "Sapanca Gölü, sadece bir su kaynağı değil, aynı zamanda çevrede yaşayan insanların ve canlıların sağlığı için vazgeçilmez bir yaşam kaynağıdır. Gölde meydana gelebilecek herhangi bir çevresel felaket, ekosistemi ve insan sağlığını doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle, gölün korunması ve kirliliğin önlenmesi için acil eylemler ve uzun vadeli stratejiler belirlemek gerekmektedir. Şehrimizin idarecileri ve ilgili kurumlarının bu konuda daha etkili bir kriz yönetimi stratejisi geliştirmesi, önleyici tedbirler alması ve kamuoyunu sürekli olarak bilgilendirmesi gerekmektedir” dedi.

“Tüm paydaşları sorumluluk almaya ve ortak çaba göstermeye davet ediyoruz”

Göl kenarında yerleşimi bulunan vatandaşlara da seslenen Kubilay, “Gölün etrafında yaşayan halkımızın da bu süreçte duyarlı olması ve çevreyi korumak için gereken önlemleri alması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, sanayi gayesiyle su kullanımı da gölün sürdürülebilirliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Sanayi tesislerinden gelen atık suların denetlenmesi ve uygun arıtma sistemlerinin kullanılması, göl ve çevresinin korunması açısından kritik bir öneme sahiptir. Bununla birlikte, gölü çevreleyen ulaşım ağı kaynaklı kimyasal ağır metal içeren maddelerin de detaylı bir şekilde incelenmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Sapanca Gölü'nün sürdürülebilirliği, günümüzün en büyük çevresel ve iklimsel zorluklarıyla başa çıkmak için önemlidir. Küresel ısınma ve kuraklık gibi sorunlar karşısında, gölün yönetiminde sürdürülebilir politikaların benimsenmesi ve uygulanması gerekmektedir. Bu, gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakabilmek için hayati bir adımdır. Bizler, Sapanca Gölü'nün korunması ve sürdürülebilirliği için tüm paydaşları sorumluluk almaya ve ortak çaba göstermeye davet ediyoruz. Gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakabilmek için hep birlikte hareket etmeli ve Sapanca Gölü'nü korumak için gerekli adımları atmaktan kaçınmamalıyız” diye konuştu.