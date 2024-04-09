Araç ikiye ayrıldı, 2 kişi feci şekilde can verdi

Gaziantep- Nurdağı kara yolu 23'üncü kilometresinde, Ş.Y. yönetimindeki 03 ACY 234 plakalı hafif ticari araç ile Ökkeş Kirik idaresindeki 27 NL 132 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Ökkeş Kirik (53) ve araçta bulunan Zeynep Kirik'in (50) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücü Ş.Y, Ökkeş Abuş, Nesrin Abuş, İkra Abuş ve Oğuzhan Abuş ise ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.