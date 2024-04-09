- Asayiş

Çekicideki araç, otobüsün üzerine düştü

Darıca ilçesinde, viraja hızlı giren çekicinin üzerindeki hafif ticari araç, yoldan geçen halk otobüsünün üzerine düştü.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
Çekicideki araç, otobüsün üzerine düştü mask
Çekicideki araç, otobüsün üzerine düştü
Haber albümü için resme tıklayın

Kaza, akşam saatlerinde Darıca ilçesine bağlı Emek Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Mithatpaşa Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. N.T., kullandığı 34 DYB 729 plakalı çekiciyle viraja hızlı girdi. Bu sırada, çekicide arıza nedeniyle yüklü olan 34 AJ 3440 plakalı hafif ticari araç, yoldan geçen F.Ş. yönetimindeki 41 BR 377 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait halk otobüsünün üzerine düştü. Hafif ticari araç ters dönerken, otobüste de hasar oluştu. Kazada yaralanan olmazken, bir süre trafiğe kapatılan yol, ters dönen aracın başka bir çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Çekicideki araç, otobüsün üzerine düştü
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca

09 Nis 2024 - 19:07 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.599.407 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL