Kaza, akşam saatlerinde Darıca ilçesine bağlı Emek Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Mithatpaşa Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. N.T., kullandığı 34 DYB 729 plakalı çekiciyle viraja hızlı girdi. Bu sırada, çekicide arıza nedeniyle yüklü olan 34 AJ 3440 plakalı hafif ticari araç, yoldan geçen F.Ş. yönetimindeki 41 BR 377 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait halk otobüsünün üzerine düştü. Hafif ticari araç ters dönerken, otobüste de hasar oluştu. Kazada yaralanan olmazken, bir süre trafiğe kapatılan yol, ters dönen aracın başka bir çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.
- Asayiş
Çekicideki araç, otobüsün üzerine düştü
Darıca ilçesinde, viraja hızlı giren çekicinin üzerindeki hafif ticari araç, yoldan geçen halk otobüsünün üzerine düştü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.