Ömeroğlu ilk meclisini gerçekleştirdi

Dilovası Belediyesi Ercan Dalkılıç Kültür Merkezinde gerçekleşen meclis toplantısına yeni Başkan Ramazan Ömeroğlu ile birlikte yeni meclis üyeleri tam katılım gösterdi. Ayrıca meclis toplantısına AK Parti İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, MHP İlçe Başkanı Erdem Sıtar, DEM Parti İlçe Başkanı Sabri Uçar ile birlikte vatandaşlarda katıldı.

AYRIŞTIRMADAN, ÖTEKİLEŞTİRMEDEN HİZMET EDECEĞİZ

Meclis toplantısına Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu başkanlık ederken katip üye olarak meclisin en genç meclis üyeleri İnci Aydemir ve Helin Çınar oldu. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından ilk meclisinde ilk açılış konuşmasını yapan Ramazan Ömeroğlu “İlk meclisimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni seçilen tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Önümüzdeki 5 yılda yeni bir ekiple ilçemize hizmet etmek için çalışacağız. Halkımızın teveccühü ile gelmiş olduğumuz bu koltuklarda parti rozetimizi bir kenara bırakarak muhalefetiyle iktidarıyla hep birlikte ilçemize, hiç kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, kardeşçe birlik ve beraberlik içerisinde Dilovamıza hizmet etmek için çalışacağız. Hizmet sürecimizde mutlaka istişare edeceğiz, ortak akılla hareket ederek görev yapmaya çalışacağız. Bundan sonraki süreçte ilçemizin öncelikli sorunlarına göre hizmetlerimizi bir bir hayata geçirmeye çalışacağız.”dedi.

KOMİSYON ÜYELERİ SEÇİLDİ

Başkan Ömeroğlu’nun ardından belediye başkanvekilleri ve komisyonlar seçimi yapıldı. Başkanvekilleri olarak Osman Akbulut ve Fatih Meral seçilirken, başkanvekilleri seçiminden sonra yapılan katip üyelerinin seçiminde ise Fevzi Karadaş ve İnci Aydemir seçilirken, encümen üye seçiminde ise Özcan Kaya ve Yavuz Yılmaz seçildi. Daha sonra Plan ve Bütçe komisyonu seçimi yapılarak AK Parti’den Fatih Meral ve Suat Şık DEM Parti’den Yavuz Yol, Bayındırlık ve İmar komisyonuna AK Parti’den Mahmut Barış ve İbrahim Karagöz, DEM Parti’den de Mehmet Gülek, Hukuk-Dilekçe ve Tetkit komisyonuna AK Parti’den Cemil Taşdemir ve Fevzi Karataş, DEM Parti’den Ayhan Erkan, Türk Dünya Belediyeler Birliğine AK Parti’den İnci Aydemir ve Yavuz Yılmaz seçilen isimler oldu.

Komisyon seçimlerinin ardında gündemde yer alan diğer maddeler meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi.



