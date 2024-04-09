ŞEKER DEĞİL ŞÜKÜR...

Ramazanda oruç ibadetlerini yapanlar bayram geldiğinde ibadetlerini eda edebilmiş olmalarından dolayı bayrama “şükür” bayramı derlermiş. Osmanlıcada şükür ve şeker kelimeleri aynı harflerle (Şın, kef, ra) yazıldığından cümlenin gelişine göre hangisi uygunsa öyle okunurmuş.
Şeker olarak okunması birilerinin işine gelmiş olmalı. O zaman ne denli ölümcül zararları olduğu da bilinmediğinden ve şeker ağız tadı gibi mutluluk veren duyguları çağrıştırdığından, şeker ve bayram kavramları güzelce bağdaştırılmış ve bu bayrama şeker bayramı denmeye başlanmış. Tabii, özellikle son asırda bayramlarda tatlı alınması, ziyaretlere tatlı, şeker, lokum götürülmesi bu yiyecekleri üretenlere de kazandırdığı için bu işin arkasında kocaman bir ekonomi oluşmuş.
Ancak günümüzde şekerin tatlı bir zehir olduğu ve pek çok dejeneratif hastalığa yol açtığı üzerinde fikir birliği oluşmuşken bu bayrama hala eski yanlışlık sürdürülerek “Şeker Bayramı” denmesini, şeker ve şekerli ürünler ikram edilmesini anlamsız ve sağlıksız buluyoruz.
Sağlıklı ve şekersiz bir bayram geçirmenizi dileriz.
“Şekersiz bir bayram” dilemişken sevdiklerinizi “zehirlememek” için “unsuz / şekersiz” bir örnek ikramlık tarifini de vermek istiyoruz. Tarifi aşağıdaki fotoğrafta görebilirsiniz.
Lütfen çocuklara şeker vermeyin.
Sevdiklerinizden sağlık ve iyilik haberlerini alacağınız, huzurlu ve keyifli bir Ramazan Bayramı dileriz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.