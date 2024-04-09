249 bin TL'lik model Avrupa'da satışa sunuluyor: İşte Türkiye'ye de gelmesi beklenen tüm Omoda ve Jaecoo modelleri...

Avrupa'ya açılan Çinli marka Omoda İngiltere otomobil pazarına girmeye hazırlanıyor. Marka Omoda 3 adını verdiği kendi kompakt crossover'ıyla en çok satan Ford Puma ve Nissan Juke'un rakip oluyor.

BENZİNLİ, HİBRİT VE ELEKTRİKLİ

Omoda İngiltere ülke müdürü Victor Zhang, Auto Express'e konuştu. Omoda 3'ün benzinli, hibrit ve tamamen elektrikli güç seçenekleriyle sunulacağını, yani bu yılın sonunda tanıtılacak Ford Puma Gen-E EV ve yeni nesil Juke ile mücadele edebileceğini açıkladı. Omoda 3'ün İngiltere'ye 2025'in ikinci yarısında gelmesi planlanıyor ve markanın ilk ürünü olan Omoda 5'ten daha düşük bir başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor. Model Çin'de Chery Tiggo 3x adıyla 55 bin 900 yuandan yani 249 bin 314 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Omoda 5 ise kısa süre içinde İngiltere'de satışa sunulacak ve yaklaşık 24 bin sterlinden başlayacak.

DÖRT OMODA MODELİ GELİYOR

Omoda 3, markanın İngiltere için hazırladığı dört modelli atağın bir parçası.

ELEKTRİKLİ OMODA 5

Omoda 5 ve saf elektrikli E5 varyantı için siparişler bu yaz başlayacak ve ilk örnekler haziran ayında teslim edilecek. Her iki model de Comfort ve Noble olmak üzere iki donanım seviyesinde sunulacak.

OMODA 5 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Benzinle çalışan Omoda 5, ön tekerlekleri tahrik etmek için turbo şarjlı 1.6 litrelik bir motor ve yedi vitesli çift kavramalı otomatik şanzıman kullanıyor. Motor 183 hp ve 290Nm güç üretiyor. 7,8 saniyede 0-100 km/sa hızlanmasını tamamlıyor.

ELEKTRİKLİ MODEL OMODA E5

Yeni Omoda 5 2024'te İngiltere'de 24 bin sterlinden başlayacak. Elektrikli model Omoda E5 ise yaklaşık 33 bin 500 sterlinden başlayacak ve 61kWh bataryasıyla 414 kilometreye kadar menzil sunacak. Bu bağlamda, giriş seviyesi Kona Electric şarjlar arasında 376 kilometre gidebiliyor ve yaklaşık 1.500 sterlin daha pahalı.

DEV SUV: OMODA 9

Sırada markanın amiral gemisi modeli Omoda 9 var. Yaklaşık 4,8 metre uzunluğundaki menzili yüksek araç bu yılın sonlarına doğru saf benzinli motor ya da plug-in hibrit güç aktarma organları ve iki ya da dört tekerlekten çekiş seçenekleriyle satışa sunulacak. Omoda 9'un İngiltere fiyatı henüz teyit edilmedi.

RAV4'E RAKİP GELİYOR

Ardından 2025 yılında, yine benzinli veya PHEV seçeneklerine sahip Omoda 7 inecek. Zhang bize Omoda 7'nin Toyota RAV4'e benzer boyutlarda olduğunu ve Nissan Qashqai, Kia Sportage ve Hyundai Tucson gibi popüler orta boy SUV 'lara potansiyel bir rakip olarak konumlandırılacağını açıkladı. Elbette Omoda 5 ve 9 arasındaki boşluğu da dolduracaktır.

TÜRKİYE'DE SATIŞA SUNULACAK OMODA MODELLERİ

Omoda'nın Çin'de üretilen elektrikli modellerinin alınan yüzde 54'lük gümrük vergisi nedeni ile gelme ihtimali düşük görülüyor. Ancak Omoda 5'ten daha uygun fiyatlı olacak benzinli Omoda 3'ün Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Omoda 7 ve Omoda 9 modelleri ise yine benzinli motorlu versiyonları ile pazardaki satışlara bağlı olarak 2025 yılında Türkiye'ye gelebilir.

OTOMOTİV DEVİ

Omoda, son 20 yıldır Çin'in en büyük otomobil ihracatçısı olan ve bir diğer markası Jaecoo'yu eylül ayında İngiltere'ye getiren otomotiv devi Chery tarafından yaratıldı. Omoda "uygun fiyatlı premium" felsefesiyle değere odaklanırken, Jaecoo ikisinden daha premium olanı olarak tanıtılıyor.

JAECOO TÜRKİYE'YE GELİYOR

Jaecoo 7, markanın İngilizlere sunduğu ilk model olacak ve başlangıçta sadece Omoda 5'in 1.6 litrelik benzinli motorunu kullanacak. İki veya dört tekerlekten çekişli plug-in hibrit versiyonu ise kısa bir süre sonra gelecek. Daha büyük Jaecoo 8, 2024'e doğru İngiltere'ye geldiğinde aynı plug-in hibrit kurulumunu kullanacak.Marka ayrıca Omoda 3 ile aynı platformda yer alması beklenen Jaecoo 5 adlı daha kompakt bir model üzerinde çalıştığını doğruladı, ancak giriş seviyesi otomobilin teknik detayları henüz onaylanmadı.

İNGİLTERE'DE 100 BAYİ AÇILACAK

Omoda ve Jaecoo modelleri İngiltere'de aynı bayilerde satılacak; şu ana kadar ülke genelinde 60'ın üzerinde bayinin açıldığı teyit edildi ve 2024 yılı sonuna kadar 100 bayinin açılması planlanıyor.

TÜRKİYE'YE GELECEK JAECOO MODELLERİ

Jaecoo 7 modelinin Türkiye'ye geleceği kesinleşti. Jaecoo 8'e dairse henüz bir bilgi paylaşılmadı. Üzerinde çalışılan Jaecoo 5'in de Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Ancak 2025'ten önce gelme ihtimali oldukça düşük.

Kaynak: cumhuriyet