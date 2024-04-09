Küpçü: Bayramınız mübarek olsun

Metehan Küpçü mesajında, “On Bir Ayın Sultanı Ramazan Ayı, aynı inancın neşesinde bizleri birleştiren, yürekleri bütünleştiren, kardeşliği pekiştiren; bizleri yeniden biçimlendiren ahlak ve fazilet ölçüleriyle, yeniden canlandırdığımız dostluk, kardeşlik ve komşuluk ilişkileriyle, hiç şüphesiz son derece verimli bir ay olmuştur. Bayramlar, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk duygularının zirveye ulaştığı, insanların kaynaşmasına ve huzurlu yaşamın tesisine vesile olan müstesna günlerdendir.



Sevinmek kadar sevindirmenin de büyük önem taşıdığı bu özel günlerde kırgınlıkları, dargınlıkları zihnimizden ve davranışlarımızdan söküp atmalı, yetimlerin, gariplerin, kimsesizlerin tebessümüyle, bayram sevincimize onları da ortak etmeliyiz.



Bu duygu ve düşüncelerle; Kocaelili hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum. Ramazan Bayramınız mübarek olsun…”