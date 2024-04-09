Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisi ile fotoğrafları ortaya çıktı

Yılmaz Erdoğan ve manken Cansu Taşkın'ın yaşadığı aşkın görüntülerini, Taşkın’ın kardeşi Elif Vurgun paylaştı. Elif Vurgun, sosyal medya hesabından yayınladığı hikaye ile Erdoğan ve ablası Taşkın’ın samimi görüntülerini “Aşkı tanımlar mısınız?” notuyla yayınladı.
Manken Cansu Taşkın verdiği bir röportajda Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığını doğrulamıştı. Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun, ayrıca sosyal medya hesabından ikilinin fotoğraflarını da paylaştı.
İTİRAF ETMİŞTİ...
Cansu Taşkın Yılmaz Erdoğan ile aşk dedikodularını, "Gerçek... Haberler doğru. Hiçbir zaman özel hayatımı konuşmadım konuşmamaya da devam. Bunu sosyal medyada ön planda tutmadım. Evet doğru hani haberler, sorduğun için söyleyeyim. Yani sonuç olarak biz kötü bir şey yapmadık, arkadaşlar bu çok normal değil mi?" ifadelerini kullanarak yanıtlamıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.