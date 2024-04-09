Belediye binasına pankart astılar: MHP'li yeni başkan AKP'li başkanın borçlarını 'duyurdu'

31 Mart yerel seçimlerinde MHP’nin adayı Derviş Aynacı yüzde 41,45 oy oranı ile Bolvadin Belediye Başkanı seçildi.Derviş Aynacı, önceki dönem AKP’nin yönettiği belediyenin borçlarının yer aldığı pankartları belediye binasına astı. Belediye kasasında ‘sıfır’ lira kaldığı belirtilen pankartta 424 trilyonluk borcun varlığı ifade edildi.
Kaynak: cumhuriyet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.