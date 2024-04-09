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Belediye binasına pankart astılar: MHP'li yeni başkan AKP'li başkanın borçlarını 'duyurdu'

AKP’den MHP’ye geçen Bolvadin Belediyesi’nin yeni başkanı Derviş Aynacı, önceki dönemden kalan borçları belediye binasına astı.

Belediye binasına pankart astılar: MHP'li yeni başkan AKP'li başkanın borçlarını 'duyurdu' mask

31 Mart yerel seçimlerinde MHP’nin adayı Derviş Aynacı yüzde 41,45 oy oranı ile Bolvadin Belediye Başkanı seçildi.Derviş Aynacı, önceki dönem  AKP’nin yönettiği belediyenin borçlarının yer aldığı pankartları belediye binasına astı. Belediye kasasında ‘sıfır’ lira kaldığı belirtilen pankartta 424 trilyonluk borcun varlığı ifade edildi.

Kaynak: cumhuriyet
# AKP, ifade

09 Nis 2024 - 22:06 - Siyaset

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