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MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu mask

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesine teröristler taciz ateşi açtı.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

“Kahraman silah arkadaşımız, 9 Nisan 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.”
# 2024

09 Nis 2024 - 23:10 - Asayiş

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