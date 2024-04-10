Acı haberler art arda geldi: 14 ölü, 45 yaralı

Ülkenin dört bir yanından kaza haberleri gelmeye devam ediyor. Yapılan onca uyarılara rağmen kazaların önüne geçilemedi, İşte 14 kişinin ölümüne, 45 kişinin de yaralanmasına neden olan o kazalar;

ANKARA: 6 YARALI

Çubuk yönüne giden Ahmet B. yönetimindeki 06 CVF 240 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlanıp telefon direğine çarptı.

Kazada, sürücü ve yanındaki Hatice B., Cumaziye B., Tuğba B., Elmira B. ve Ahmet D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

KASTAMONU: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Nazife Araç'ın kullandığı otomobil, Araç ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan İlhan Araç ve kimliği öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Ambulansla Araç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İlhan Araç hayatını kaybetti.

OSMANİYE: 5 YARALI

Yunus Emre Mahallesi'nde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 80 MA 4107 plakalı hafif ticari araç ile 80 MA 3064 plakalı otomobil, Nohuttepe köyü kavşağında, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kafa kafaya çarpıştı.



Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgele itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye erlerince bulundukları yerden kurtarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan 2’si çocuk 5 kişi, sağlık ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

GAZİANTEP: 2 ÖLÜ, 5 YARALI

Nurdağı'nda Şükrü Yıldız (42) yönetimindeki 03 ACY 234 plakalı kamyonet ile Ökkeş Kırık (53) idaresindeki 27 NL 132 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobil ikiye bölünürken, kamyonet yol kenarındaki tarlaya devrildi. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada Ökkeş Kırık ile Zeynep Kırık (50) hayatını kaybetti; Şükrü Yıldız, Ökkeş Abuş, Nesrin Abuş, İkra Abuş ve Oğuzhan Abuş yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

SAMSUN: 4 YARALI

Samsun'un Çarşamba N.A. (37) idaresindeki 34 ZL 1216 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Z.A. (32), D.K. (50) ve Y.K. (16) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Z.A. burada yapılan müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

DİYARBAKIR: 7 YARALI

Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi Şahintepe mevkisinde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

MUĞLA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Bodrum'da Mümin K. idaresindeki 26 ACM 785 plakalı otomobil, Gölköy Mahallesi Denizli Caddesi'nde, Efe Beyazıt Y'nin kullandığı 48 AAD 020 plakalı kapalı kasa kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Mümin K. ile otomobildeki Nermin K. hastaneye kaldırıldı. Nermin K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü Efe Beyazıt Y, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

MALATYA: 7 YARALI

A.A. (37) idaresindeki 33 AU 797 plakalı otomobil, Malatya-Sivas kara yolu Durucasu Mahallesi mevkisinde su birikintisine girdikten sonra refüje çarparak devrildi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Ş.A, H.A, A.A, U.A, Z.A. ve Ö.A. yaralandı.

Ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

MANİSA: 1 ÖLÜ

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 45 P 5988 plakalı kamyon, önünde seyreden Emin Coşkun'un kullandığı 35 KD 5130 plakalı ATV'yi sollamak istedi. Kamyon, sollama sırasında önünde seyreden ATV'ye çarptı. ATV'nin sürücüsü Coşkun, çarpışmanın şiddetiyle yola savruldu. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Coşkun, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜZCE: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

R.A.U. idaresindeki 81 ADE 757 plakalı motosiklet, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Karaca mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Şen'e (53) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın ve motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Şen, kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsünün de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

DİYARBAKIR: 3 ÖLÜ, 5 YARALI

Ş.T.’nin kullandığı 21 ADV 800 plakalı minibüs ile Hilmi Arbatun’un kullandığı 33 AFR 728 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki 3 kişi sıkıştıkları yerden ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı. Yapılan kontrolde sürücü Hilmi Arbatun ile yanındaki Nazime Arbatun ve Merve Arbatun’un hayatını kaybettiği belirlendi. Her iki araçtaki 2’si ağır, 5 yaralı ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cenazeleri ise otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

GAZİANTEP: 1 ÖLÜ

Yavuzeli ilçesi Göçmez Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan evine dönen İsmail Zer'in kullandığı traktör, kızı Bilge'ye çarptı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Traktörün altından çıkarılıp, hastaneye kaldırılan küçük kız, kurtarılamadı. Baba Zar gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ: 3 ÖLÜ

Mehmet Fışkınlı (50) yönetimindeki 20 B 4012 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yusuf Yusmak'ın (18) kullandığı 20 AIA 406 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil ile motosiklet şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Mehmet Fışkınlı, Yusuf Yusmak ve motosikletin arkasındaki Yavuz Yamuç’un (13) hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇORUM: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Evren Yılmaz’ın kontrolünü yitirdiği 06 CNB 504 plakalı hafif ticari araç, çelik bariyerlere çarparak su kanalına düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Evren Yılmaz’ın öldüğünü belirledi. Yılmaz’ın ağır yaralanan arkadaşı Caner Ceylan ise Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye altına alındı. Evren Yılmaz’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

İSTANBUL: 5 YARALI

Silivri’de Yeni Mahalle Abdülhalik Renda Sokağı'nda hasta almaya giden ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre sürüklenen ambulans devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ambulansta 3, otomobilde 2 kişi olmak üzere 5 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.