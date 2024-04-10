Tatlıcı esnafı talepten memnun

Bayram tatlılarının sofralardaki önemi ve misafirlere ikram edilme geleneği, vatandaşları tatlı alışverişi için harekete geçiriyor. Özellikle bayram öncesi başlayan tatlı siparişlerinin artması, tatlıcıları ve pastaneleri bereketlendiriyor. Ramazan Bayram’ında her yıl olduğu gibi bu yıl da tatlıcı ve pastanelerde yoğun bir çalışma temposu başladı. Özellikle geleneksel bayram tatlıları olan baklava, kadayıf, burma gibi ürünlerin yanı sıra, vatandaşların ekonomik durumlarına göre çeşitli pasta ve kurabiyeler de talepler arasında yer alıyor. Ancak tatlı imalathaneleri, artan siparişlere yetişmekte zorlanıyor. Ramazan Bayramı’nda büyük bir yoğunluk yaşadıklarını söyleyen İzmit Aynalı Pastanesi çalışanı Arif Talay, sattıkları tepsi sayısını bile hatırlamadığını ifade etti.

SİPARİŞLERE YETİŞEMİYORUZ

Ramazan Bayramı’nda zam yapmadıklarını belirten Talay, “Baklavaların türüne göre kilosu 450- 600 TL arası değişiyor. Tepsilerde 3 kilo civarında baklava var. Tepsi fiyatları da kilogram fiyatına göre değişiyor. Çok yoğunuz açıkçası siparişlere yetişemiyoruz. İnsanlarda Ramazan heyecanı var, talepler bu bayramda da çok iyi. Herkese hayırlı bayramlar dileriz” ifadelerini kullandı.