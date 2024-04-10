10 Nis 2024 - 12:08- Gündem G:

Tatlıcı esnafı talepten memnun

Ramazan Bayramı’nın olmazsa olmazları arasında yer alan tatlı çeşitlerine bu yıl da büyük bir talep olduğunu söyleyen esnaf Arif Talay, “Baklava çeşitlerinde kilo fiyatı 450-600 TL aralığında değişiyor. Her bayram olduğu gibi bu bayramda vatandaşın talebi çok iyi, sabahtan beri kaç tepsi sattım bilmiyorum” dedi.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Tatlıcı esnafı talepten memnun mask
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Bayram tatlılarının sofralardaki önemi ve misafirlere ikram edilme geleneği, vatandaşları tatlı alışverişi için harekete geçiriyor. Özellikle bayram öncesi başlayan tatlı siparişlerinin artması, tatlıcıları ve pastaneleri bereketlendiriyor. Ramazan Bayram’ında her yıl olduğu gibi bu yıl da tatlıcı ve pastanelerde yoğun bir çalışma temposu başladı. Özellikle geleneksel bayram tatlıları olan baklava, kadayıf, burma gibi ürünlerin yanı sıra, vatandaşların ekonomik durumlarına göre çeşitli pasta ve kurabiyeler de talepler arasında yer alıyor. Ancak tatlı imalathaneleri, artan siparişlere yetişmekte zorlanıyor. Ramazan Bayramı’nda büyük bir yoğunluk yaşadıklarını söyleyen İzmit Aynalı Pastanesi çalışanı Arif Talay, sattıkları tepsi sayısını bile hatırlamadığını ifade etti.

SİPARİŞLERE YETİŞEMİYORUZ

Ramazan Bayramı’nda zam yapmadıklarını belirten Talay, “Baklavaların türüne göre kilosu 450- 600 TL arası değişiyor. Tepsilerde 3 kilo civarında baklava var. Tepsi fiyatları da kilogram fiyatına göre değişiyor. Çok yoğunuz açıkçası siparişlere yetişemiyoruz. İnsanlarda Ramazan heyecanı var, talepler bu bayramda da çok iyi. Herkese hayırlı bayramlar dileriz” ifadelerini kullandı.
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10 Nis 2024 - 12:08 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

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Yorumlar

(1)
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Eroldemirbek - ev kadın bayramda tatlısını evde yapar ,

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 12:51

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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