Tatlıcı esnafı talepten memnun

Bayram tatlılarının sofralardaki önemi ve misafirlere ikram edilme geleneği, vatandaşları tatlı alışverişi için harekete geçiriyor. Özellikle bayram öncesi başlayan tatlı siparişlerinin artması, tatlıcıları ve pastaneleri bereketlendiriyor. Ramazan Bayram’ında her yıl olduğu gibi bu yıl da tatlıcı ve pastanelerde yoğun bir çalışma temposu başladı. Özellikle geleneksel bayram tatlıları olan baklava, kadayıf, burma gibi ürünlerin yanı sıra, vatandaşların ekonomik durumlarına göre çeşitli pasta ve kurabiyeler de talepler arasında yer alıyor. Ancak tatlı imalathaneleri, artan siparişlere yetişmekte zorlanıyor. Ramazan Bayramı’nda büyük bir yoğunluk yaşadıklarını söyleyen İzmit Aynalı Pastanesi çalışanı Arif Talay, sattıkları tepsi sayısını bile hatırlamadığını ifade etti.
SİPARİŞLERE YETİŞEMİYORUZ
Ramazan Bayramı’nda zam yapmadıklarını belirten Talay, “Baklavaların türüne göre kilosu 450- 600 TL arası değişiyor. Tepsilerde 3 kilo civarında baklava var. Tepsi fiyatları da kilogram fiyatına göre değişiyor. Çok yoğunuz açıkçası siparişlere yetişemiyoruz. İnsanlarda Ramazan heyecanı var, talepler bu bayramda da çok iyi. Herkese hayırlı bayramlar dileriz” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eroldemirbek - ev kadın bayramda tatlısını evde yapar ,
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.