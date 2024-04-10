10 Nis 2024 - 09:10- Gündem G:

692 yıllık ecdat yadigarı camide bayram namazı : Kılıçla hutbe geleneği yaşatıldı

Kocaeli’de 1332 yılında inşa edilen ve Türkiye’de kılıçla hutbe geleneğinin yaşatıldığı ecdat yadigarı Orhan Cami’de Ramazan Bayram Namazı kılındı.

İhlas Haber Ajansı
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692 yıllık ecdat yadigarı camide bayram namazı : Kılıçla hutbe geleneği yaşatıldı mask
692 yıllık ecdat yadigarı camide bayram namazı : Kılıçla hutbe geleneği yaşatıldı
692 yıllık ecdat yadigarı camide bayram namazı : Kılıçla hutbe geleneği yaşatıldı
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Osmanlı İmparatorluğu’nun ikinci padişahı Orhan Gazi tarafından 1332 yılında inşa ettirilen Orhan Cami’de, Ramazan Bayram Namazı eda edildi. İzmit ilçesi Camialtı Sokak’ta bulunan ecdat yadigarı yapı sabahın ilk saatlerinde doldu. Asırlara meydan okuyan camide saf tutan vatandaşlar bayram namazını kıldı. Namazın ardından cami imamı Kenan Yılmaz, elindeki kılıçla hutbeye çıktı. Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olduğu anlatılırken, Gazze ve Filistin’de yaşanan katliamların son bulması için dua edildi.Hutbenin ardından vatandaşlar cami bayramlaştı.

10 Nis 2024 - 09:10 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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