Kentin her köşesinde şehri güzelleştirmek için çalışmalar yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlardaki çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Başiskele ilçesinde köy konağı yapılıyor. Başiskele Kazandere Köy Konağı projesi 160 metrekare alanda 2 katlı olarak inşa edildi. Köy Konağının çevre istinat duvarı, çatı ve bina betonarme imalatları tamamlandı. Kat duvar imalatına devam edilen köy konağı içerisinde çok amaçlı salon, köy odası, mescit, muhtarlık ve idari ofis yer alıyor.
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Kazandere'ye köy konağı yapılıyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlardaki vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek köy konağı yapımına devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.