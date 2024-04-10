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Bayram öncesi aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bayram öncesi aile içinde çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Bayram öncesi aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı mask

Olay, Hendek ilçesi Akova Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aile içinde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen silahlı kavgada ilk belirlemelere göre baba Vahdettin, anne Melek ile Mevlüt Çelik hayatını kaybetti, Selçuk Çelik ise yaralandı. Ekiplerin olay yerinde incelemesi sürüyor.

10 Nis 2024 - 12:21 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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