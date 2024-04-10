Bayram öncesi aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı

Olay, Hendek ilçesi Akova Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aile içinde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen silahlı kavgada ilk belirlemelere göre baba Vahdettin, anne Melek ile Mevlüt Çelik hayatını kaybetti, Selçuk Çelik ise yaralandı. Ekiplerin olay yerinde incelemesi sürüyor.