Olay, Hendek ilçesi Akova Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aile içinde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen silahlı kavgada ilk belirlemelere göre baba Vahdettin, anne Melek ile Mevlüt Çelik hayatını kaybetti, Selçuk Çelik ise yaralandı. Ekiplerin olay yerinde incelemesi sürüyor.
- Asayiş
Bayram öncesi aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı
Sakarya’nın Hendek ilçesinde bayram öncesi aile içinde çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.