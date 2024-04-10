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Hamile kardeşlerini öldürmüşlerdi... Soruşturmada flaş gelişme!

Ailesi izin vermeyince kaçarak evlenen 2,5 aylık hamile Besra Kırmızı’yı tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan ağabeyi Umut Başıbaş ve ona yardım eden kardeşi Yasin Başıbaş, tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı
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Hamile kardeşlerini öldürmüşlerdi... Soruşturmada flaş gelişme! mask

Şanlıurfa'da yaşayan Besra Kırmızı (20), ailesinin karşı çıktığı Hasan Kırmızı (24) ile 4 ay önce kaçıp, evlenerek Tarsus'a yerleşti. Görümcesiyle 8 Nisan günü aile sağlığı merkezine giden 2,5 aylık hamile Besra Kırmızı, dönüşte ağabeyi Umut Başıbaş'ın (26) silahlı saldırısına uğradı.

Başından vurulan Besra Kırmızı, hayatını kaybetti. Besra Kırmızı'nın cenazesi, otopsinin ardından eşi ve onun ailesi tarafından teslim alınarak dün sabah Akbelen Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Umut Başıbaş'ın, saldırının ardından kardeşi Yasin Başıbaş'ın (24) kullandığı araç ile kaçtığını belirledi.

Şüpheliler, saklandıkları adrese yapılan baskınla yakalandı. Emniyetteki sorguları tamamlanan kardeşler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

10 Nis 2024 - 12:35 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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