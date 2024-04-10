Hamile kardeşlerini öldürmüşlerdi... Soruşturmada flaş gelişme!

Şanlıurfa'da yaşayan Besra Kırmızı (20), ailesinin karşı çıktığı Hasan Kırmızı (24) ile 4 ay önce kaçıp, evlenerek Tarsus'a yerleşti. Görümcesiyle 8 Nisan günü aile sağlığı merkezine giden 2,5 aylık hamile Besra Kırmızı, dönüşte ağabeyi Umut Başıbaş'ın (26) silahlı saldırısına uğradı.
Başından vurulan Besra Kırmızı, hayatını kaybetti. Besra Kırmızı'nın cenazesi, otopsinin ardından eşi ve onun ailesi tarafından teslim alınarak dün sabah Akbelen Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Umut Başıbaş'ın, saldırının ardından kardeşi Yasin Başıbaş'ın (24) kullandığı araç ile kaçtığını belirledi.
Şüpheliler, saklandıkları adrese yapılan baskınla yakalandı. Emniyetteki sorguları tamamlanan kardeşler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.