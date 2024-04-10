Memuru, emekliyi enflasyonun altında zam bekliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in mayısta enflasyonun yüzde 73’e çıkarak pik seviyesine ulaşacağını açıkladı. Şimşek’in hesabı, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) mayısta yüzde 21’e, haziran sonunda da yüzde 23.5 civarına çıkacağını işaret etti. Bu hesaba göre işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine temmuzda yüzde 23.5 zam yapılacak. Ancak memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 7.39 enflasyon farkı dahil toplamda yüzde 18.13 olacak.

İŞTE ZAM HESABI

Yani memur ve emeklinin zammı, 6 aylık enflasyonun 5.37 puan altında kalacak. Ufukta seçim olmaması ve Merkez Bankası’nın ilave zamma karşı çıkması memur ve emeklinin bu yıl ciddi kayıp yaşayacağını gösteriyor. TÜFE ilk 3 ayda yüzde 15.06 oldu.



Bakan Şimşek’in hesabıyla TÜFE’nin mayıs sonunda yüzde 73’e ulaşması durumunda 5 aylık enflasyon yaklaşık yüzde 21 olacak. Bu da nisan ve mayıs aylarında TÜFE’nin ortalama yüzde 2.4 artacağını gösteriyor. Haziranda enflasyonun yavaşlayarak yüzde 2 civarında gerçekleşmesi durumunda 6 aylık TÜFE yaklaşık yüzde 23.5 olacak.



İşçi, esnaf ve çiftçi emeklisine, gerçekleşen 6 aylık TÜFE oranında zam yapıldığı için bu emekli grubu temmuzda yüzde 23.5 zammı alacak. Memur ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı ödeniyor. Ocakta memur ve emeklilerine yüzde 15 zam yapılmıştı. 6 aylık TÜFE’nin yüzde 23.5 olması durumunda yüzde 7.39 oranında enflasyon farkı oluşacak. Temmuzda yapılacak yüzde 10 toplu sözleşme zammı da eklenince toplam zam oranı yüzde 18.13’te kalacak. Dolayasıyla memur ve memur emeklilerine gerçekleşen enflasyonun 5.37 puan altında zam verilecek.

OCAKTA EŞİTLENDİ TEMMUZDA ÇOK ZOR

Yılbaşında benzer durum işçi emeklileri aleyhine oluşmuştu. İşçi emeklilerinin zammı yüzde 37.57’de kalırken memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 49.25’e ulaşmıştı. Emeklilerin yoğun tepkisi üzerine iktidar yerel seçimleri düşünerek işçi emeklisinin zammını önce yüzde 42.6’ya, sonra da yüzde 49.25’e çıkararak eşitledi.

İktidarın önünde yeni bir seçim baskısı olmadığı için memur ve emeklisine ilave zam yapılması zor görünüyor. Merkez Bankası da hükümete yazdığı mektupta ücret zamlarının geçmiş değil gelecek enflasyona göre verilmesini istemişti.

Kaynak: sözcü