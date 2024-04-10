Bakan Yerlikaya acı tabloyu açıkladı: 3870 yaralı, 26 ölü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bayram tatilinde yaşanan trafik kazalara ilişkin açıklamada bulundu.
Yerlikaya, polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerine 24 saat esasına göre devam ettiğini belirtti. Yerlikaya, tatilin 4'üncü gününde 431 bin 871 aracın denetlendiğini, 24 bin 432 araca hız ve radar işlemi yapıldığını, 38 bin 425 araca ise farklı maddelerden işlem yapıldığını belirtti.
İLK 4 GÜNDE CAN KAYBI 26 OLDU
Yerlikaya, tatilin 4'üncü gününde 615 trafik kazası meydana geldiğini belirtti. Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 4 gününde ise toplam 2 bin 453 trafik kazası olduğunu, 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 870 kişinin yaralandığını kaydetti.
"LÜTFEN AŞIRI HIZ YAPMAYALIM"
Yerlikaya, "Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması. Onlara sarılması. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım" ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.