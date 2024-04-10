CHP Kocaeli’de yoğun katılımlı bayramlaşma

CHP Kocaeli İl Örgütü bayramın ilk gününde CHP İzmit İlçe binası önünde bulunan Hasan Özcan Sokak'ta bayramlaştı. Bayramlaşma programına CHP Kocaeli Milletvekilleri Harun Özgür Yıldızlı, Mühip Kanko, Nail Çiler, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı ve yönetimi, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve yönetimi, ilçe başkanları ve yönetimleri, CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, CHP Kocaeli İl eski Başkanı Keramettin Gençtürk, eski ve yeni meclis üyeleri, eski başkanlar ile partililer katıldı

YAŞATTIĞINIZ GURUR İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

Programda konuşan CHP İlçe Başkanı Gökhan Ercan şu ifadelere yer verdi; “Hepiniz hoş geldiniz. Ne güzel bir bayram yaşıyoruz ramazan bereketiyle geldi iki bayramı birlikte yaşıyoruz. Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Bize Kocaeli’de gurur yaşattınız hepinize teşekkür ediyorum.

TÜRKİYE’NİN HER YERİNİ KIP KIRMIZI YAPACAĞIZ

Ardından konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, “31 Mart’ta iki bayramı birlikte yaşayacağız dedik ve yaşadık. Türkiye’yi gelincik tarlası gibi ilmiş ilmik işleyen halkımıza teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak verilen mesajlarla Türkiye’nin her yerini kıp kırmızı yapacaktır.

HALKIN BELEDİYESİ OLDUĞUMUZ SÜRECE KAZANIRIZ

CHP Kocaeli Milletvekili Nail çiler ise konuşmasında, “ramazanın bereketi olsun. Belediye başkanlarımızın sayısı artsın. İki bayramı bir arada yaşıyoruz. Bu mutluluklar bizi farklı yerlere götürmesin bu sayılar çoğalsın inanın başaracağız. Hep sahada çalışırken biz belediye başkanı seçildikten sonra herkesi hizmetinde olmalıyız dedim. Biz halkın belediye başkanı olduğumuz sürece kazanırız. Aydınlı günler bizim olsun” dedi.

VERDİĞİNİZ DESTEĞE LAYIK OLACAĞIZ

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür yıldızlı ise, “bayramın dünyaya ülkemize kentimize barış huzur kardeşlik getirmesini temenni ediyorum. Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan özellikle emeklilerimize teşekkür ediyoruz. Bizlere vermiş oldukları desteğe layık olacağız. Hiç durmadan çalışmaya devam. Yerelde iktidar tüm kenti kırmızıya boyayana kadar çalışmaya devam” dedi.

BAŞKAN OLARAK BURDA OLMAK GURUR VERİCİ

Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, “24 sene önce gençlik kolları yöneticisi olarak geldim her kademede çalıştım. Şimdi burada belediye başkanı olarak burada bulunmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Derince tarihinde görülmeyen kalabalık vardı. Saatlerce bayramlaşma yaptık. Çok mutlu oldum. Gönül isterki12 ilçemize de olsun. Çok çalışacağız ve 12 ilçemize de bu bayramı yaşatacağız” dedi.

HAKSIZ BİR ŞEKİLDE KAYBETTİK

CHP’nin Körfez Belediye Başkan Adayı olan Tayfun Balıkçı, konuşmasında, “Haksız bir şekilde kaybettik. Sandıktaki pazardaki mücadelemizi adaletin hak hukukun olmadığı yerde kaybettik. Bu emekte bize destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

BİRDEN 3 OLDUK, ÜÇKEN 13 OLACAĞIZ

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Belediye başkanlarım demek çok güzel. Tek kalmamak için çok güzel. Bayramınızı kutluyorum. Güzel bir bayram geçirmek ve tekrarı olması dileğiyle. Çifte bayramı yaşıyoruz. Gülümse İzmit demiştik Derince ve Karamürsel gülümsedi. Birken 3 olduk. Üçken 13 olacağız. Bu günler çok yakın. Daha güzel ve büyük bayramları beraber kutlayacağız” dedi.

GENEL SEÇİMDE İLK İŞİMİZ KOCAELİ’Yİ KIRMIZI YAPMAK

CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent sarı ise “Bugün çok mutlu be heyecanlıyım. Partimin bütün mensupları yanımda. Hepimizin yüzü gülüyor. 31 Mart’ta görev yapan tüm arkadaşlarıma, chp ailemize, belediye başkanlarıma, adaylarıma, milletvekillerime, gençlik kollarına ve partimin her biriminde görev yapan arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Hepinizle gurur duyuyorum. Sorumluluğumuzu biliyoruz. İnşallah 2028’de bu birlikteliği devam ettireceğiz. Bugün olduğu gibi genel seçimde iktidar yapacağız. Kocaeli’de ilk işimiz kırmızı yapmak. 3’ü 13’ü yapacağız ve burada bayram kutlayacağız” dedi.