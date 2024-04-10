Yaklaşık 8,5 milyon abonesi olan Ruhi Çenet'in YouTube kanalı çalındı. Hesaptaki videolar silindi ve bazı yayınlar yapılmaya başladı.

Kanalın fotoğrafı değişti ve ismi Ripple oldu. Kripto para dolandırıcıları, açtıkları bu sahte canlı yayın ile Ripple‘ın değerleneceğini iddia ediyor ve yatırımcıları dolandırmaya çalışıyor.

Çenet hesabının çalındığını Instagram'dan duyurdu. Çenet, "Kanalımız hacklendi, bu sahte yayınlara inanmayın" dedi.