AKP Kocaeli Antik Kapı Restorant'ta bayramlaştı

Ramazan ayının ardından Kocaeli’de bayramlaşma programları tüm hızıyla sürüyor. AKP Kocaeli’de bugün saat 12.30'da Antik Kapı Restorant'ta bayramlaşma programı düzenledi. Yoğun katılımla gerçekleşen programa AKP Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu, Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AKP MKYK Üyesi İlyas Şeker, AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Mehmet Ceran, AKP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, AKP Kocaeli eski İl Başkanları Mahmut Civelek, Şemsettin Ceyhan, Mehmet Ellibeş, ilçe başkanları, yönetimleri ve teşkilat katıldı.

SİZLERİ YÜREKTEN KUTLUYORUM

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, “Evvela bayramınızı tebrik ediyorum. Sevdiklerinizle beraber, evlatlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle birlikte rabbim sizlere nice bayramlar göstersin. Tabi bir seçim döneminden çıktık. Yorucu bir seçim dönemiydi. Seçimde her biriniz inanılmaz emek verdiniz. Teşkilatımızın her kademesindeki tüm mensuplarımız bir yandan emek verdiniz. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Sizler Marmara Bölgesi’nin birinci teşkilatısınız. Sizleri yürekten kutluyorum. Türkiye’nin yüz akı olan illerden biriyiz.

SEÇMEN SİZE KÜSTÜM DEDİ

Genellikle beni aradıklarında söyledikleri şey şu Çok üzüldük ama sizle sevindik diyorlar. Türkiye’nin gözü Kocaeli’nin üzerinde. Kocaeli’nin başarısı önümüzdeki süreçte tüm Türkiye’ye moral olacak. Onun için çok daha fazla, çok daha azimle çalışmaya devam edeceğiz. Sandığa gitmeyen bir seçmen kitlesi var. Bazılarında yüzde 20, bazılarında yüzde 25, bazılarında da yüzde 30. Bu seçmen, sandığa gidip oy vermek yerine bize gönül koyduğu mesajını verdi. Size küstüm dedi. Şimdi bize düşen görev, onların gönlünü kazanmak, onların gönlüne yeniden girmek. Sevindirici olan şey şu: Sandığa gidip başkan bir oy kullanmadılar. Dolayısıyla bizim önümüzdeki süreçte yapacağımız şey, onların gönlünü almak olacak. Ben bu duygu ve düşüncelerle her birinizin bayramını tekrar tebrik ediyorum. Her birinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum” şeklinde konuştu.

MİLLETİMİZİN HAK ETTİĞİ HİZMETİ SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Programda söz alan AKP Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, “Bayramınızı en kalbi duygularla tebrik ediyorum. Bugüne dek yaptığımız her işte, memleketimiz için gösterdiğimiz her faaliyette amacına ulaşana kadar yılmama ilkesi, geçtiğimiz seçimlerde de bizi başarılı kılmıştır. Sayın cumhurbaşkanımızın, bugüne dek kurduğu şu cümleyi hatırlatmak isterim: AK Parti’nin istikametini berlileyen, milletimizin teveccühü olmuştur. Hala yapılan hizmetleri inkar ederek siyaset yapmaya çalışanlarla, orataya eser koymadan eleştirerek siyaset yapanlara milletimiz cevabını verecektir. Ülkemizdeki her bir vatandaşımızın geleceği için yaptıklarımızı açıkça ortaya koymalı ve bunları hayata geçirmeye devam etmeliyiz. Milleti temsil etmek demek, millete hizmetkar olmak demektir. Her seçim süreci gibi yorucu geçen bu süreçte çok çalıştık. Bu seçimde istediğimizi alamasak da her zamankinden daha azimli bir bir şekilde çalışmalarımızı ortaya koymalıyız. Milletimizin hak ettiği hizmeti sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı

HERKESE ULAŞMAMIZ LAZIM

Programda konuşan AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, “Geçen sene ramazan bayramında yine hep beraberdik. Milletimiz 14-28 Mayıs’ta bize büyük bir destek verdi. Tabi ki seçimlerde vatandaş ne derse haklıdır. Ben özellikle seçimde sahada, her yerde olan tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Burada bakacağımız nokta: şu an seçimlerde 361 bin kişi sandığa gitmemiş. Bizim bu süreçte herkese ulaşmamız lazım. AK Parti olarak, Kocaeli teşkilatı olarak öyle sağlam temeller bırakmışlar ki ben hepsine buradan teşekkür ediyorum. Ben özellikle bir olursak, beraber olursak Kocaeli teşkilatları olursak Cumhurbaşkanımmıza en büyük desteği vereceğimize inanıyorum. Allah hepimizin yolunu açık eylesin” dedi.