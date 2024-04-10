Alikahya Merkez Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde bulunan müstakil evin kapısına yorgun mermi isabet etti.Kapının dış yüzeyinde bozulma ve yerde bir merminin olduğunu fark eden ev sahibi, durumu polise bildirdi.İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, olay yerinde inceleme yaptı.
- Asayiş
Evin kapısına yorgun mermi isabet etti
İzmit ilçesinde bir evin kapısına yorgun mermi isabet etmesi sonucu hasar oluştu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.