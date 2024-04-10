Alikahya Merkez Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde bulunan müstakil evin kapısına yorgun mermi isabet etti.Kapının dış yüzeyinde bozulma ve yerde bir merminin olduğunu fark eden ev sahibi, durumu polise bildirdi.İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, olay yerinde inceleme yaptı.