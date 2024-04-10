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Evin kapısına yorgun mermi isabet etti

İzmit ilçesinde bir evin kapısına yorgun mermi isabet etmesi sonucu hasar oluştu.

Anadolu Ajansı
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Evin kapısına yorgun mermi isabet etti mask
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Alikahya Merkez Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde bulunan müstakil evin kapısına yorgun mermi isabet etti.Kapının dış yüzeyinde bozulma ve yerde bir merminin olduğunu fark eden ev sahibi, durumu polise bildirdi.İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, olay yerinde inceleme yaptı.

10 Nis 2024 - 13:48 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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