Ertem Şener rekor kırdı!

Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında İspanyol devi Real Madrid ile İngiliz devi Manchester City karşı karşıya geldi.

Müthiş bir çekişmeye sahne olan maç 3-3 sona erdi.

Karşılaşmayı Türkiye'de EXXEN canlı olarak ekrana getirdi. Maçı da Ertem Şener anlattı.

Şener, anlatımıyla gündem oldu ve Twitter'da eleştiri yağmuruna tutularak rekor kırdı.

Paylaşımlardan öne çıkanlar şöyle:

- Ertem Şener'in her gereksiz bilgisinde gol oluyor, çok ilginç.

- Yıldızları seyretcez derken spiker Ertem Şener anlatınca bizdeki isyan.



- Ertem Şener'in vergi bilgilerin gereksizlik saçmalık rahatsız edicilik.

- Ertem Şener: Arda Güler için, okulun önünde çocuğunu bekleyen veliler gibiyiz.

- Ertem Şener az önce şey dedi. "Guardiola yardımcılarıyla konuşuyor, her şeyi konuşuyor"

Giardiola şaşkın.

- Ertem Şener Allah Rızası İçin spikerliği Bırak Futboldan soguttun bizi.

Kaynak: yeniçağ