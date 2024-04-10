Ertem Şener rekor kırdı!

Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında İspanyol devi Real Madrid ile İngiliz devi Manchester City karşı karşıya geldi.
Müthiş bir çekişmeye sahne olan maç 3-3 sona erdi.
Karşılaşmayı Türkiye'de EXXEN canlı olarak ekrana getirdi. Maçı da Ertem Şener anlattı.
Şener, anlatımıyla gündem oldu ve Twitter'da eleştiri yağmuruna tutularak rekor kırdı.
Paylaşımlardan öne çıkanlar şöyle:
- Ertem Şener'in her gereksiz bilgisinde gol oluyor, çok ilginç.
- Yıldızları seyretcez derken spiker Ertem Şener anlatınca bizdeki isyan.
- Ertem Şener'in vergi bilgilerin gereksizlik saçmalık rahatsız edicilik.
- Ertem Şener: Arda Güler için, okulun önünde çocuğunu bekleyen veliler gibiyiz.
- Ertem Şener az önce şey dedi. "Guardiola yardımcılarıyla konuşuyor, her şeyi konuşuyor"
Giardiola şaşkın.
- Ertem Şener Allah Rızası İçin spikerliği Bırak Futboldan soguttun bizi.
Kaynak: yeniçağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.