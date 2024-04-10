Rus turistin Karadeniz tatili faciayla bitti: Selfie için hayatını kaybetti

Rusya'da yaşayan ve tatil için Gürcistan'a giden 39 yaşındaki güzellik uzmanı Inessa Polenko, deniz kenarında selfie çekmek için bir uçurumun kenarındaki bariyerleri atlayınca feci bir şekilde can verdi.

Kafkas dağlarının eteklerindeki sahil kenti Gagra'da tatil yapan Polenko, manzara seyir alanında daha iyi bir fotoğraf çekmek için uçurumun kenarına kadar gitti. Fakat istediği pozu elde edemeyen genç kadın bariyerleri geçmeye çalıştı. Bu sırada dengesini yitiren genç kadın 50 metreden düştü. Deniz kenarına düşen ve hareketsiz kalan kadının son anları da kamera kayıtlarına yansıdı. Olay yerine giden ekipler kadının düşmeye rağmen hayatta kaldığını açıklasa da hastaneye kaldırılan Polenko'nun kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımında yaşamını yitirdiği duyuruldu. Moskova ve Soçi'de güzellik alanında çalışan ve Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarda dünyayı gezdiğini herkese gösteren Polenko'nun daha önce Dubai ve Mısır'da da pozlar verdiği görülüyor.