İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, acılı günlerinde vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Kentin sevilen isimlerinden ve aynı zamanda da İzmit Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü personeli olan Erkan Çakır’ın cenaze törenine katılan Başkan Hürriyet, acılı aileye taziyelerini iletti. Çakır, Kocaelispor’un Çorum FK ile deplasmanda oynadığı maça gitmiş ve maçtan sonra rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti.
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Başkan Hürriyet, Çakır ailesinin acısını paylaştı
Başkan Hürriyet, İzmit Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü personeli Erkan Çakır’ın cenaze törenine katılarak acılı aileye taziyelerini iletti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.