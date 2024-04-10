İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaşların mutlu günleri kadar acılı günlerinde de yanında oluyor. Bu kapsamda Başkan Hürriyet, AKP İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Efe’nin hayatını kaybeden babası Bilal Efe’nin Tavşantepe Göl Camii’nde gerçekleşen cenaze törenine katıldı. Aileye başsağlığı dileklerini ileten Hürriyet, Efe ailenin acısını paylaştı.
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Başkan Hürriyet, acılı günlerinde Efe ailesini yalnız bırakmadı
Başkan Hürriyet, AKP İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Efe’nin hayatını kaybeden babası Bilal Efe için acılı aileye başsağlığı dileklerini iletti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.