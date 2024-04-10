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Başkan Hürriyet, acılı günlerinde Efe ailesini yalnız bırakmadı

Başkan Hürriyet, AKP İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Efe’nin hayatını kaybeden babası Bilal Efe için acılı aileye başsağlığı dileklerini iletti

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Başkan Hürriyet, acılı günlerinde Efe ailesini yalnız bırakmadı mask

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaşların mutlu günleri kadar acılı günlerinde de yanında oluyor. Bu kapsamda Başkan Hürriyet, AKP İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Efe’nin hayatını kaybeden babası Bilal Efe’nin Tavşantepe Göl Camii’nde gerçekleşen cenaze törenine katıldı. Aileye başsağlığı dileklerini ileten Hürriyet, Efe ailenin acısını paylaştı.
# İzmit belediyesi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet

10 Nis 2024 - 14:18 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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