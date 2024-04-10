Kocaeli Kent Bayramlaşmasında tek vücut oldu!

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi'nin düzenlediği ve bu yıl 38’incisi gerçekleştirilen geleneksel “Kocaeli Kent Bayramlaşması” Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Katılımın son derece yoğun olduğu bayramlaşma törenine , AKP Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu, Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, CHP Kocaeli Milletvekilleri Muhip Kanko, Harun Yıldızlı, Nail Çiler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkamı Sedat Köse, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, CHP İzmit İlçe eski Başkanı Alparslan Seymen, Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şube Başkanı Sevim Korkmaz Pekyörür ve çok sayıda STK’lar ile vatandaşlar katıldı.

GAZZEDE’Kİ SOYKIRIMIN SONA ERMESİNİ NİYAZ EDİYORUM

İlk olarak söz alan Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, “ Bayramlar insanları birbirine yakınlaştıran, toplumda umut ve sevginin yeşerdiği özel günlerdir. Milletçe bir Ramazan ayını daha geriden bırakarak bu güzel günlerin rahmet ve bereketinde buluşmak üzere buradayız. Bu Ramazan Bayramı tüm İslam alemine barış ve mutluluk getirmesini diliyorum. Özellikle Gazze’de devam eden soykırımın sona ermesini niyaz ediyorum. Ülkemiz bir demokrasi sınavından daha başarıyla geçti, Türkiye bundan sonra konuşarak, kardeşlikle kararlılıkla ilerleyecek. Ortak aklı yeşerdiği, kutuplaşmanın olmadığı her iklimde her gün bayramdır. “

ALLAH’A YALVARIYORUZ

Ardından söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Her birinizin tüm sevdiklerinizle beraber bir ve beraber olarak huzur içinde, mutluluk içinde nice sağlıklı huzurlu bayramlar görmenizi, şehrimizin ülkemizin nice bayramlar görmesini temenni ediyorum. Bu baram başta Gazze’de Filistin’de olmak üzere mazlum coğrafyada kan ve göz yaşı ile buruk bir sevinç içinde kutlanılmakta. Yüreğimiz orada sevinemiyoruz. Rabbim bu millete dünyanın mazlum coğrafyalarındaki zulmü durduracak gücü nasip etsin. Oradaki zalimleri soykırıma dönen tam bir soykırım olan, adeta bir devlet töreni şeklinde cereyan eden olayların son bulması için dünyanın tüm yetkili kurumlarının devletlerinin aklını başına alması için Allah’a yalvarıyoruz.

GAZZE İLE KARDEŞLİK ANLAŞMASI

İnşallah önümüzdeki süreçte de Büyükşehir meclisi toplanır toplanmaz Gazze ile kardeşlik anlaşması yapmak için bir teklifi büyükşehir meclisine almayı düşünüyoruz. Zulüm son bulur bulmaz ilk iş orada elimizin değeceği ne varsa, belediye olarak kent olarak Kocaeli’yi temsilen gitmek bizim boynumuzun borcu olsun. Ben şehrimizin tüm insanlarını bu Gazze’deki zulme karşı büyük destek vereceğine inanıyorum.

SONUÇLAR HAYIRLI OLSUN

Geride seçim sürecini bıraktık, demokrasi adına başarılıydı. Kaliteli rekabet ortaya kondu. Minimal şeyler olmuş olabilir ama huzur içinde bir seçim süreci atlattık. Siyasi partilerin temsilcileri de süreci naif şekilde yürütmeyi başardılar. Sonuçlar şehrimiz ve ülkemiz açısından hayırlara vesile olmasını daha güzel yarınlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Tüm seçilen kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum. El ele gönül gönüle vererek yarının daha güzel Kocaeli’yi inşa etmesini temenni ediyorum”

AYRIMIZ GAYRIMIZ YOK

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Dünyada 900 milyon insan gece yatağa aç giriyor, diğer taraftan ise insanalar sömürülüyor. Biz bu adaletsizliğe karşı isyan bayrağı açıyoruz. Türk milleti yüzyıllardır hak ve adaletten yana olmuştur, haktan ve hukuktan vazgeçmemiştir. Biz bütün renkleri kucaklıyoruz. Bu anlayış en önemli yaklaşımlardan biridir. Ayrımız gayrımız yok. Biz hep beraber bugün bayramı kutlamaya geldik. Kucaklaştık, kucaklaşacağız. Yeniden seçilen başta büyükşehir belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi ve muhtarlarımızı kutluyorum. Valilik olarak tedbirlerimizi aldık ama en çok Kocaelililere güvendik. Bu vesile ile adaylarımıza ve tüm halkımıza tebriklerimi sunuyorum”