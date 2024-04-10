Başiskele, Kent Bayramlaşmasında Kucaklaştı

Kocaeli Vali Yardımcısı, Başiskele Kaymakam Vekili Ali Ada ve Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü ev sahipliğinde Barbaros Mahallesi Semt Meydanı’nda gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde ilçe protokolü ve Başiskele halkı hep birlikte bayramın coşkusunu yaşadı.

YOĞUN İLGİ

Güzel ve güneşli bir bayram gününde gerçekleştirilen 28. Başiskele Geleneksel Kent Bayramlaşması’na 7'den 77'ye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vali Yardımcısı Ali Ada ve Belediye Başkanı M. Yasin Özlü başta olmak üzere tüm ilçe protokolü sırayla vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Bayramlaşmada birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma mesajları verildi.

BAYRAM İKRAMLIKLARI UNUTULMADI

Başiskele Belediyesi'nin bayramlaşma alanında kurulan standlarda katılımcılara çeşit çeşit ikramlıklar sunuldu. Bayramın en çok sevineni ise yine çocuklar oldu. Ebeveynleri ile alanı dolduran çocuklar, büyüklerin ellerini öperek bayram haçlıklarını da topladılar. Kent bayramlaşmasına hem renk katan çocuklar, neşeleriyle de bayramı bayram yaptılar.

Başiskele 28. Geleneksel Kent Bayramlaşması'nın sonunda katılımcılar hep birlikte aile fotoğrafı verildi.