Uzman çavuş, kardeşleri vurdu... Mezarlıkta can pazarı

Afyonkarahisar Sandıklı ilçesi Yayman köyünde dün, uzman çavuş K.K. (46) mezarlık ziyaretinde otların yakılması konusunda H.H.K. (36) ve kardeşi B.K, (30) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine K.K, tabancayla iki kardeşe ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kardeşlerden H.H.K, kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli K.K, olayın ardından ilçe jandarma komutanlığına giderek teslim oldu. Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.