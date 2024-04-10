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Uzman çavuş, kardeşleri vurdu... Mezarlıkta can pazarı

Afyonkarahisar'da mezarlık ziyaretinde tartıştığı kardeşlerden birini tabancayla öldürdüğü, diğerini de yaraladığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı
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Uzman çavuş, kardeşleri vurdu... Mezarlıkta can pazarı mask

Afyonkarahisar Sandıklı ilçesi Yayman köyünde dün, uzman çavuş K.K. (46) mezarlık ziyaretinde otların yakılması konusunda H.H.K. (36) ve kardeşi B.K, (30) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K.K, tabancayla iki kardeşe ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kardeşlerden H.H.K, kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli K.K, olayın ardından ilçe jandarma komutanlığına giderek teslim oldu. Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
# ilçe, oldu, sağlık

10 Nis 2024 - 16:30 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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