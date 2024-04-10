Benzine zam kapıda mı?

Dünyada meydana gelen çeşitli krizler ve arz endişeleri, petrol fiyatlarının fırlamasına yol açtı. Uluslararası bir gösterge olan Brent ham petrolünün varil fiyatı, aralık ayının ortalarından beri yüzde 20’den fazla artış gösterirken, Emtia araştırma şirketi Kpler'de analist olan Viktor Katona, dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Katona, fiyatlarda yükseliş öngördüklerini ifade etti.

Konu hakkında görüş bildiren analistler, yaz aylarında petrol fiyatlarının daha da artabileceği uyarısını yaparken, yükselen petrol fiyatlarının, Merkez Bankalarının enflasyonu düşürmeye yönelik çabalarını daha da zor hale getirebileceği ifade edildi.



Üstelik, Amerika Birleşik Devletleri'nde, yaz aylarında yükselişe geçen benzin fiyatları, kasım ayında önemli bir seçimle karşı karşıya olan Biden yönetimi için çok olumlu olmayacak. Enerji Enformasyon İdaresi'nin aktardığı verilere göre, pompadaki ortalama fiyat, ocak ayının başlarından itibaren galon başına yaklaşık 50 sent arttı ve 3.70 dolar civarına çıktı.

New York Times’a konuşan analistler, insanların tatil için araba ve uçakları daha fazla kullandığı yaz aylarında daha fazla artış görülebileceği konusunda uyardı. OPEC+ bakanlarının, piyasaya ne kadar petrol sürüleceğine karar vermek için Viyana'da bir araya gelecek.

Kaynak: yeniçağ