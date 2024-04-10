- Ekonomi

Benzine zam kapıda mı?

Ukrayna-Rusya ve Ortadoğu’da süren savaşlar ve arz endişeleri gibi sebeplerle, son haftalarda petrol fiyatları yükselirken, New York Times’a konuşan analistler petrol fiyatlarıyla ilgili kritik bir uyarıda bulundu.

Benzine zam kapıda mı? mask

Dünyada meydana gelen çeşitli krizler ve arz endişeleri, petrol fiyatlarının fırlamasına yol açtı. Uluslararası bir gösterge olan Brent ham petrolünün varil fiyatı, aralık ayının ortalarından beri yüzde 20’den fazla artış gösterirken, Emtia araştırma şirketi Kpler'de analist olan Viktor Katona, dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Katona, fiyatlarda yükseliş öngördüklerini ifade etti.

Konu hakkında görüş bildiren analistler, yaz aylarında petrol fiyatlarının daha da artabileceği uyarısını yaparken, yükselen petrol fiyatlarının, Merkez Bankalarının enflasyonu düşürmeye yönelik çabalarını daha da zor hale getirebileceği ifade edildi.


Üstelik, Amerika Birleşik Devletleri'nde, yaz aylarında yükselişe geçen benzin fiyatları, kasım ayında önemli bir seçimle karşı karşıya olan Biden yönetimi için çok olumlu olmayacak. Enerji Enformasyon İdaresi'nin aktardığı verilere göre, pompadaki ortalama fiyat, ocak ayının başlarından itibaren galon başına yaklaşık 50 sent arttı ve 3.70 dolar civarına çıktı.

New York Times’a konuşan analistler, insanların tatil için araba ve uçakları daha fazla kullandığı yaz aylarında daha fazla artış görülebileceği konusunda uyardı. OPEC+ bakanlarının, piyasaya ne kadar petrol sürüleceğine karar vermek için Viyana'da bir araya gelecek.

Kaynak: yeniçağ

# benzin, Zam, dikkat, ne kadar, ifade, karar

10 Nis 2024 - 17:14 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.636.637 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL